USCIS sube tarifas del procesamiento premium para Green Card

El servicio de procesamiento premium del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ahora cuesta más. Desde el 1 de marzo de 2026, entraron en vigor nuevas tarifas para quienes buscan acelerar decisiones en solicitudes de Green Card, un cambio que impactará tanto a empleadores como a trabajadores extranjeros.

El procesamiento premium permite que ciertas solicitudes migratorias reciban una respuesta más rápida que el trámite regular. Durante años, este servicio ha sido clave para empresas que necesitan contratar talento extranjero con rapidez o para profesionales que dependen de una resolución pronta para mantener su estatus laboral. Sin embargo, el aumento en la demanda y los retrasos acumulados llevaron a la agencia a ajustar los costos.

Uno de los incrementos más relevantes afecta al Formulario I-140, utilizado para solicitudes de residencia permanente basadas en empleo. El costo del procesamiento premium pasó de $2,805 a $2,965, una cifra que aplica a categorías de inmigración laboral como EB-1, EB-2 y EB-3, que suelen utilizar profesionales altamente calificados, investigadores y trabajadores especializados.

El ajuste también impacta a las visas de trabajo temporales tramitadas mediante el Formulario I-129. Programas muy utilizados por empresas estadounidenses, como las visas H-1B visa y L-1 visa, ahora deberán pagar $2,965 si solicitan el procesamiento acelerado. Para muchos empleadores, esta vía es fundamental cuando necesitan incorporar personal extranjero sin esperar meses por una respuesta.

Otros programas también verán cambios. Las peticiones para trabajadores temporales con visa H-2B y para trabajadores religiosos con visa R-1 aumentan su tarifa de procesamiento prioritario de $1,685 a $1,780. Aunque el servicio sigue siendo opcional, el incremento podría obligar a algunas empresas o solicitantes a reconsiderar si vale la pena pagar por una decisión más rápida.

Según USCIS, estos ajustes buscan financiar recursos adicionales y reducir los retrasos que afectan al sistema migratorio. La agencia ha enfrentado una acumulación significativa de casos en los últimos años, lo que ha extendido los tiempos de espera para muchas solicitudes.

Otro punto clave es que USCIS advirtió que cualquier solicitud enviada con tarifas antiguas será rechazada, lo que podría generar demoras para quienes dependen del procesamiento acelerado para mantener su empleo o iniciar uno nuevo en Estados Unidos.

En la práctica, el aumento representa una carga financiera adicional para empresas y trabajadores extranjeros.

