USCIS refuerza revisión en peticiones de Green Card y cooperación con ICE

Al acusar casos de fraude en matrimonios y peticiones familiares, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) refuerza la revisión de casos y su cooperación con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmó el director de tal dependencia Joseph Edlow.

“Reforzamos las medidas de verificación para examinar matrimonios y relaciones familiares potencialmente fraudulentos, garantizando que sean genuinos, verificables y que cumplan con todas las leyes aplicables”, acotó Edlow en su testimonio de apertura ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. “Los extranjeros que buscan obtener un estatus migratorio legal a través de relaciones familiares o matrimonio deben demostrar que su relación es genuina y no un plan para cometer fraude migratorio”.

El funcionario confirmó que se han remitido al menos 33,000 casos de posible fraude, aunque esa cifra no corresponde solamente a quienes solicitan una Green Card por matrimonio o petición familiar.

“Desde el 20 de enero de 2025, los oficiales del USCIS han reportado casi 33,000 casos de fraude a nuestra Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, lo que representa un aumento del 138% en comparación con el promedio anual de la administración anterior”, argumenta Edlow.

En el desglose de las cifras se revela la investigación de más de 21,000 casos, identificando fraude en el 65% de ellos.

Además se realizaron más de 7,000 visitas a sitios web y más de 26,000 revisiones en redes sociales para identificar “preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública, el fraude y la discriminación contra los estadounidenses”, acotó el funcionario.

En la audiencia en el Senado también estuvieron este jueves Rodney Scott, comisionado de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Todd Lyons, director en funciones de ICE.

La cooperación con ICE

En la audiencia, el senador demócrata Andy Kim (Nueva Jersey) cuestionó a Edlow sobre la cooperación de USCIS con ICE, para la detención de personas que asisten a citas para un trámite migratorio, incluido la Green Card.

“Lo que me preocupa es que en años anteriores no había comunicación entre USCIS y ICE y CBP”, respondió Edlow.

El senador Kim insistió si USCIS compartió con ICE la ubicación de inmigrantes que acuden a citas como parte de sus peticiones.

“Si alguien es arrestado o detenido, nos comunicaremos con ICE. Cualquier persona que ingrese a un edificio federal, a cualquier edificio federal, debe esperar ser arrestada si tiene una orden de búsqueda o arresto pendiente”, defendió Edlow.

Dos operaciones: Twin Shield y PARRIS

El directior de USCIS defendió las operaciones Twin Shield y PARRIS, que tuvieron un enfoque especial en Minnesota.

“Esta iniciativa específica descubrió una amplia gama de esquemas fraudulentos, incluyendo fraude matrimonial, uso indebido de visas de trabajo H-1B y abusos con las visas de estudiante”, afirmó Edlow.

Agregó que más de 1,000 caso presentaron indicadores de fraude o inelegibilidad, lo que derivó en más de 2,000 visitas a sitios y realizó casi 1,500 entrevistas en persona.

“La operación resultó en la denegación de beneficios migratorios, la presentación de numerosos Avisos de Comparecencia ante un juez de inmigración para iniciar procedimientos de deportación y casi una docena de arrestos”, expuso.

Sobre la Operación PARRIS (Reverificación Posterior a la Admisión de Refugiados y Fortalecimiento de la Integridad) en Minnesota, Edlow dijo que se revisan miles de casos de personas refugiadas. Esto incluye verificaciones de antecedentes y de las solicitudes de refugio.

“Hemos remitido casos de fraude y otros delitos al ICE”, confirmó. “El enfoque inicial se centra en los 5,600 refugiados de Minnesota que aún no han obtenido la residencia permanente legal (titulares de la Green Card)”, especificó.

Más duro obtener la ciudadanía

Edlow destacó los logros de USCIS bajo su mando, incluidos los programas para incrementar las revisiones para obtener la Green Card, asilo además de reforzar “la integridad del proceso de naturalización”.

“La naturalización es un privilegio, no un derecho, y el USCIS ha tomado medidas importantes para reforzar la integridad del proceso de naturalización”, defendió.

Esos esfuerzos incluyen el nuevo examen cívico, así como revisiones adicionales de los inmigrantes.

“Restablecimos la práctica de realizar investigaciones vecinales a quienes solicitan la ciudadanía”, recordó. “Estas investigaciones verifican la elegibilidad de los extranjeros para la naturalización mediante la revisión de su residencia real, su carácter moral, su lealtad a la Constitución de los Estados Unidos”.