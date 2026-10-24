JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citi toman medidas contra los agentes de IA

La inteligencia artificial (IA) promete facilitar las compras y las operaciones cotidianas, pero permitir que una herramienta digital actúe en nuestro nombre también puede traer riesgos para el bolsillo. A medida que estos asistentes ganan popularidad, los clientes deben prestar atención a las condiciones que aceptan al conectarlos con sus cuentas bancarias.

Según informó Axios, varias instituciones financieras están reforzando sus controles ante los riesgos de los agentes autónomos. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citi están restringiendo el acceso de agentes de IA de terceros a sus plataformas. Las medidas buscan prevenir fraudes, accesos no autorizados y transacciones que los usuarios no pretendían realizar.

Un estudio de Palo Alto Networks publicado en 2026 encontró que dos tercios de los responsables de seguridad encuestados en los sectores financiero y de software ubicaron la IA con capacidad de actuar entre sus principales riesgos de ciberseguridad.

Citi confirmó que no permite que asistentes externos inicien sesión en las cuentas de sus clientes ni ejecuten transacciones directamente desde sus plataformas.

“No permitimos que agentes o asistentes de IA de terceros inicien sesión en la cuenta de un cliente ni que realicen transacciones directamente dentro de nuestras plataformas de banca digital”, escribió un portavoz de Citi a USA TODAY.

La entidad aclaró que algunos clientes pueden autorizar el acceso de solo lectura a sus datos mediante determinados proveedores de banca abierta aprobados por el banco.

Bank of America restringe el acceso de agentes de IA a los depósitos de sus clientes y trabaja con otras empresas para establecer protocolos de seguridad. Su director ejecutivo, Brian Moynihan, explicó a Bloomberg el 15 de octubre que las operaciones deben incluir una autorización humana.

“Cuando le proporcionas tus credenciales al agente, eres tú quien autoriza el pago. Por eso, estamos intentando colaborar con estas empresas y con el sector para que intervenga una persona en el proceso”, declaró Moynihan. “Así, antes de pagar, autorizas la transacción para que sepamos que estás pagando por algo”.

JPMorgan Chase también confirmó a Bloomberg que impide que agentes externos accedan a la información de las cuentas de sus clientes.

Wells Fargo, por su parte, informó a USA TODAY que ha tomado medidas para bloquear el acceso de agentes no autorizados. Su acuerdo de acceso digital actualizado, previsto para entrar en vigor el 24 de noviembre, establece que los usuarios son responsables de supervisar a los agentes que autoricen y contempla condiciones sobre las transacciones que estos realicen, incluso cuando el cliente no las deseaba.

Qué riesgos enfrentan los clientes bancarios

Andre Durand, fundador y director ejecutivo de Ping Identity, una empresa especializada en seguridad de identidad, advirtió sobre los riesgos de delegar operaciones financieras en sistemas automatizados.

“Existe un periodo de vulnerabilidad en el que los sistemas, los bancos y los usuarios son vulnerables a la velocidad con la que la IA se está convirtiendo en un arma“, afirmó Durand.

Un informe de Ping publicado en octubre encontró que el 71% de los consumidores encuestados temía que un agente de IA pudiera representar incorrectamente su personalidad o sus valores. Sin embargo, solo el 22% aseguró que se negaría a confiar en la IA para cualquier transacción financiera.

Durand también cuestionó cómo pueden los bancos verificar que un agente actúa con autorización de su usuario y no toma decisiones por cuenta propia.

Algunas entidades están desarrollando alternativas propias. Charles Schwab, por ejemplo, creó Charley, un asistente de IA que responde preguntas y completa tareas rutinarias, pero no puede ejecutar operaciones bursátiles.

Mientras avanzan los sistemas de seguridad, evita compartir tus credenciales bancarias con herramientas externas sin comprobar sus permisos y condiciones. Antes de autorizarlas, verifica qué información pueden consultar, qué acciones pueden realizar y quién responde si ejecutan una operación equivocada.

La automatización puede ahorrar tiempo, pero proteger tu dinero exige mantener el control sobre las autorizaciones y revisar cuidadosamente cualquier acuerdo antes de aceptarlo.

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