Cómo saber si una retirada de productos es peligrosa y debieras preocuparte

Las alertas sobre alimentos, medicamentos y artículos de uso cotidiano pueden generar dudas entre las familias que viven en Estados Unidos. Cuando un producto aparece en las noticias por un posible riesgo para la salud, es normal preguntarse si también está en casa y qué hacer para evitar consecuencias. Sin embargo, no todas las retiradas tienen la misma gravedad ni afectan a todos los consumidores.

Antes de dejar de comprar una categoría completa de alimentos o suspender el uso de un producto, conviene revisar los detalles del aviso oficial. La causa de la retirada, los lotes afectados y las instrucciones de las autoridades permiten determinar si existe un riesgo real y qué medidas deben tomarse.

¿Qué significa que un producto sea retirado del mercado?

Una retirada es el proceso mediante el cual una empresa retira un producto que puede ser defectuoso, inseguro o incumplir determinados requisitos. La medida puede incluir un reembolso, una reparación o el reemplazo del artículo, dependiendo del problema.

Estas acciones pueden ser voluntarias, cuando las inicia el fabricante o distribuidor, o responder a una intervención de las autoridades cuando existe un problema de seguridad que requiere atención. Organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) supervisan distintas categorías de productos.

La gravedad del retiro depende del motivo: un error en una etiqueta no representa necesariamente el mismo peligro que la presencia de bacterias capaces de provocar enfermedades graves. Por eso, leer el aviso completo es más útil que quedarse únicamente con el titular.

Dónde consultar las alertas oficiales

En Estados Unidos, distintas agencias publican avisos según el tipo de producto afectado. Para comprobar si una retirada te concierne, consulta las siguientes fuentes:

Alimentos y medicamentos : la FDA publica alertas sobre numerosos alimentos, medicamentos y productos médicos.

: la FDA publica alertas sobre numerosos alimentos, medicamentos y productos médicos. Carne y determinados productos alimenticios: el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS), perteneciente al USDA, difunde retiradas y alertas sanitarias de su competencia.

Juguetes y artículos domésticos : la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informa sobre riesgos relacionados con productos de uso cotidiano.

: la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informa sobre riesgos relacionados con productos de uso cotidiano. Vehículos y equipos de seguridad vial: la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) permite consultar retiradas de automóviles, neumáticos y asientos infantiles.

Los avisos suelen indicar el nombre del producto, las fechas de distribución, los números de lote y los establecimientos donde se vendió. También pueden explicar cómo devolverlo o desecharlo de forma segura.

Cómo identificar si la retirada te afecta

No todos los productos de una misma marca están necesariamente incluidos en una alerta. En ocasiones, el problema se limita a un lote, una fecha de fabricación o una región específica.

Por ejemplo, dos bandejas de verduras similares pueden proceder de diferentes cosechas o instalaciones de procesamiento. Si la contaminación se identifica en una partida concreta, la retirada puede limitarse a los productos relacionados con ella, aunque otros tengan la misma marca.

Antes de alarmarte, comprueba cuatro aspectos:

El producto exacto : revisa el nombre, el tamaño, el lote y los códigos de identificación.

: revisa el nombre, el tamaño, el lote y los códigos de identificación. El alcance de la alerta : confirma si afecta a consumidores, distribuidores o establecimientos comerciales.

: confirma si afecta a consumidores, distribuidores o establecimientos comerciales. La ubicación y las fechas : verifica dónde se vendió el artículo y durante qué periodo.

: verifica dónde se vendió el artículo y durante qué periodo. Las instrucciones oficiales: comprueba si debes dejar de utilizarlo, devolverlo o seguir alguna medida específica.

La especialista en seguridad alimentaria Angela Fernandez, de la organización GS1 US, explicó anteriormente a USA TODAY que las retiradas pueden limitarse a lotes o cosechas específicos, en lugar de abarcar todos los productos de una categoría.

La clasificación ayuda a medir el riesgo

En las retiradas de alimentos y medicamentos reguladas por la FDA, las clasificaciones permiten identificar la gravedad potencial del problema. El USDA también utiliza categorías de riesgo para determinadas retiradas de alimentos.

Clase I: corresponde al nivel más grave . Existe una probabilidad razonable de que el producto cause consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

. Existe una probabilidad razonable de que el producto cause consecuencias graves para la salud o incluso la muerte. Clase II : indica que el uso del producto puede provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles , o que el riesgo de consecuencias graves es remoto.

: indica que el uso del , o que el riesgo de consecuencias graves es remoto. Clase III: se aplica cuando es poco probable que el producto cause efectos adversos para la salud.

La clasificación debe interpretarse junto con las instrucciones del aviso. En el caso de los medicamentos, no siempre es conveniente suspender un tratamiento por cuenta propia.

“En algunos casos, suspender el medicamento puede ser más perjudicial para la salud que continuar tomándolo”, advierte la FDA. “Consulte con su médico o farmacéutico si tiene preguntas o inquietudes sobre su medicamento”.

Si un fármaco que utilizas aparece en una alerta, revisa las indicaciones específicas y consulta con un profesional sanitario antes de modificar un tratamiento, salvo que el aviso indique medidas urgentes que debas seguir de inmediato.

Cuándo debes prestar especial atención

Una retirada merece atención inmediata cuando el aviso identifica riesgos graves, como contaminación con bacterias peligrosas, defectos que pueden causar lesiones o problemas asociados con enfermedades confirmadas. También es importante comprobar si las autoridades siguen investigando casos nuevos o si el producto continúa a la venta.

Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener mayor riesgo de sufrir complicaciones por determinadas enfermedades transmitidas por alimentos.

La mejor forma de proteger a tu familia es consultar fuentes oficiales, identificar el producto con precisión y seguir las instrucciones de seguridad. Si una alerta afecta a un artículo que tienes en casa, no lo consumas ni lo utilices hasta comprobar qué medidas recomienda la autoridad responsable.

También te puede interesar: