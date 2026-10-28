Los trabajos con el mayor aumento salarial en los últimos años

Conseguir un empleo mejor pagado es una de las prioridades de los trabajadores en Estados Unidos, especialmente ante el costo de la vivienda, los alimentos y otros gastos cotidianos. Sin embargo, las oportunidades para mejorar los ingresos varían según la industria, y los datos recientes muestran cuáles han ofrecido los mayores incrementos salariales.

Un análisis de LendingTree, un sitio web de finanzas personales, reveló que el sector de la información registró el mayor aumento del salario semanal promedio entre los trabajadores del sector privado durante 2024 y 2025. Sus remuneraciones crecieron un 9.4%, más del doble del incremento del 4.2% registrado entre los empleados privados de todas las industrias.

Dentro de este sector, la radiodifusión y los proveedores de contenido encabezaron los aumentos, con un crecimiento del 16.8%. El salario semanal promedio pasó de $4,688 dólares a $5,476 dólares, una diferencia de $788 dólares.

La industria de la información incluye actividades relacionadas con la producción de contenido, las publicaciones y los servicios digitales. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) contempla también los medios utilizados para distribuir productos culturales.

Estos son los subsectores con los mayores incrementos salariales semanales promedio entre 2024 y 2025, según LendingTree:

Radiodifusión y proveedores de contenido: 16.8% .

. Buscadores web, bibliotecas, archivos y otros servicios de información: 11.0%.

Industrias editoriales: 9.9%.

Inversiones financieras y actividades relacionadas: 8.8%.

Fabricación de computadoras y productos electrónicos: 7.2%.

Intermediación crediticia: 7.1%.

Fabricación de equipos de transporte: 6.3%.

Telecomunicaciones: 6.0%.

Infraestructura informática y alojamiento web: 5.7%.

Servicios profesionales, científicos y técnicos: 5.6%.

Cinco de los 10 subsectores con mayores aumentos pertenecen al sector de la información. En contraste, la industria cinematográfica y de grabación de sonido fue la única que registró una caída salarial del 2% durante el periodo analizado.

Mientras la industria de la información destacó por sus aumentos salariales, el sector sanitario y de asistencia social impulsó la contratación privada. Según LendingTree, el empleo en estas actividades creció un 3.4% entre 2024 y 2025, frente al 0.4% registrado en el conjunto del sector privado.

Los servicios sociales, la atención residencial y el apoyo comunitario tuvieron un papel importante. Durante esos dos años, los empleadores del sector incorporaron a más de 300,000 trabajadores, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población estadounidense.

Otros sectores también ampliaron sus plantillas, como las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, donde se registró un crecimiento del empleo del 2.4%, seguidas por los servicios públicos, con un 2.2%, y la construcción, con un 1.4%.

Los servicios educativos avanzaron un 1.3%, mientras que el transporte y almacenamiento aumentaron un 0.9%. En cambio, el alojamiento y los servicios de alimentos, junto con las actividades inmobiliarias y de alquiler, registraron un crecimiento de apenas el 0.1% cada uno.

En un momento donde la inflación succiona cada dólar que ganas, podrías intentar prepararte en alguna de estas industrias o cambiar de profesión para generar mayores ingresos.

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