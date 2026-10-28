Cuánto ganan las familias en Estados Unidos según la edad: los nuevos datos de la Fed

El ingreso familiar mediano llega a $108,900 anuales entre los 45 y 54 años. La encuesta también muestra diferencias importantes entre los hogares jóvenes y los de mayor edad.

Las familias con mayores ingresos en Estados Unidos se concentran en una etapa concreta de la vida: entre los 45 y 54 años. En ese grupo, el ingreso mediano anual alcanza los $108,900, según los nuevos resultados de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal.

La cifra supera los $82,200 de mediana para el conjunto de las familias. Los datos permiten comparar edades, aunque requieren una lectura cuidadosa: suman los ingresos familiares antes de impuestos y no representan el salario individual de un trabajador.

Cuánto ingresan las familias en cada etapa de la vida

La diferencia entre los extremos de la tabla y el grupo de mayores ingresos es considerable. Entre las familias cuya persona de referencia tiene menos de 35 años, la mediana es de $67,800 anuales. En el grupo de 45 a 54 años, supera los $100,000.

El patrón coincide con las distintas etapas de la vida laboral: los ingresos suelen ser mayores en los grupos de edades intermedias y menores entre los de más edad, donde la jubilación tiene mayor presencia. Sin embargo, la tabla compara familias distintas; no predice cómo evolucionarán los ingresos de una persona con el paso del tiempo.

Cómo comparar estos datos con lo que entra en casa

La primera precaución es sumar las mismas cosas. La encuesta incluye salarios, ingresos de negocios y trabajo independiente, inversiones, pensiones y Seguro Social, entre otras fuentes.

Por ejemplo, si dos integrantes de una pareja reciben $45,000 anuales cada uno y no tienen otras entradas, el ingreso familiar que deben tomar como referencia es de $90,000. Comparar solo uno de los sueldos con la tabla dejaría fuera la mitad de sus recursos.

También importa distinguir mediana de promedio. La mediana marca el punto en el que la mitad de las familias ingresa más y la otra mitad, menos. El promedio, en cambio, es más sensible a los ingresos excepcionalmente altos.

Ganar más no siempre significa vivir con más tranquilidad

La comparación ofrece una referencia nacional, pero dice poco sobre las cuentas que debe pagar cada hogar. Una familia que alquila en Nueva York, tiene hijos pequeños y paga préstamos puede disponer de menos dinero a fin de mes que otra con ingresos inferiores y una vivienda ya pagada.

Por eso, estas cifras no deben leerse como una respuesta a cuánto “debería” ganar alguien a los 30, 40 o 60 años. Sirven para conocer dónde se ubican los ingresos familiares frente a los de otros hogares. Para evaluar la situación propia, falta mirar los gastos, las deudas y el ahorro disponible.

La edad ayuda a ordenar la comparación. El costo de sostener cada casa explica buena parte de lo que la tabla no muestra.

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