¿Tienes una cuenta de jubilación? Revisa si debes retirar dinero antes del 31 de diciembre

Ahorrar para la jubilación exige paciencia, pero llega una edad en la que dejar todo el dinero en la cuenta puede salir caro. Si tienes una IRA tradicional o un plan de retiro sujeto a distribuciones mínimas obligatorias, conviene revisar cuánto has retirado este año: el plazo general para completar la cantidad correspondiente a 2026 vence el 31 de diciembre.

Esta obligación se conoce como distribución mínima requerida, o RMD por sus siglas en inglés. No implica vaciar la cuenta: exige retirar un importe anual calculado según el saldo y las tablas del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las reglas dependen de tu edad, del tipo de cuenta y, en ciertos planes laborales, de si continúas trabajando.

Quién debe retirar dinero y quién puede esperar

En las IRA tradicionales, SEP IRA y SIMPLE IRA, los retiros obligatorios generalmente comienzan en el año en que el titular cumple 73 años. El primer retiro tiene una excepción: puede aplazarse hasta el 1 de abril del año siguiente.

Por eso, si cumples 73 años en 2026, puedes hacer esa primera distribución este año o esperar hasta el 1 de abril de 2027. Si ya estabas sujeto a retiros anuales, normalmente debes completar el correspondiente a 2026 a más tardar el 31 de diciembre.

Esperar tiene una consecuencia que conviene evaluar. Quien aplace su primera distribución hasta abril de 2027 también tendrá que realizar la de 2027 antes de terminar ese año. Concentrar ambos retiros en el mismo ejercicio puede elevar sus ingresos sujetos a impuestos.

En los planes 401(k) y otros planes del empleador, algunas personas pueden retrasar el inicio mientras sigan trabajando para la empresa que mantiene el plan, si sus reglas lo permiten y no les corresponde la excepción por participación en la propiedad del negocio.

Las Roth IRA y las cuentas Roth dentro de planes 401(k) o 403(b) no exigen retiros mínimos mientras viva el titular original. Las cuentas heredadas tienen reglas distintas: sus beneficiarios pueden estar obligados a retirar dinero aunque no hayan cumplido 73 años.

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Cómo saber cuánto te falta retirar

El primer paso es consultar al banco, la institución financiera o el administrador del plan. Pide el importe de tu distribución mínima de 2026 y confirma cuánto de lo que ya recibiste cuenta para cumplirla.

Si tienes varias cuentas, no supongas que retirar de una resuelve todas las obligaciones. En las IRA tradicionales, generalmente es posible sumar los mínimos calculados por separado y retirar el total de una o varias IRA. En cambio, los mínimos de los planes 401(k) deben cumplirse por separado en cada plan. La responsabilidad final de retirar la cantidad correcta corresponde al titular.

Qué pasa si no completas el retiro

La cantidad que debiste retirar y quedó pendiente puede estar sujeta a un impuesto especial del 25%. Este puede reducirse al 10% si corriges el incumplimiento dentro del plazo establecido. El IRS también permite solicitar una exención cuando hubo un error razonable y se toman medidas para subsanarlo, mediante el Formulario 5329 y una explicación.

La penalización se calcula sobre el faltante, no sobre todos tus ahorros. Si debías retirar $4,000 y solo recibiste $3,000, el importe pendiente sería de $1,000. Antes de ordenar otra distribución, verifica los movimientos ya procesados y las instrucciones de tu administrador.

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