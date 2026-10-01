NY congela la renta de casi 1 millón de apartamentos: cómo saber si estás incluido

Desde este 1 de octubre de 2026, una parte importante de los inquilinos de Nueva York queda protegida frente a nuevos aumentos de renta. La Rent Guidelines Board estableció un incremento de 0% tanto para contratos de un año como de dos años en apartamentos sujetos a estabilización de alquileres.

La medida puede alcanzar a aproximadamente 1 millón de viviendas rent-stabilized en los cinco distritos de la ciudad. Pero el congelamiento no se aplica a cualquier apartamento alquilado en Nueva York: depende del estatus legal de la unidad y de la fecha en que comienza el nuevo contrato.

Además, la medida enfrenta una demanda de un grupo de propietarios que cuestiona cómo se tomó la decisión. Por ahora, el tribunal no suspendió el congelamiento, por lo que las nuevas pautas entran en vigor este 1 de octubre mientras continúa el litigio.

Los propietarios sostienen que el proceso estuvo indebidamente influido; la ciudad defiende que la junta actuó dentro de sus atribuciones.

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Qué alquileres quedan congelados desde el 1 de octubre

La regla se aplica a los apartamentos estabilizados cuyos contratos comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. Los porcentajes aprobados son:

Contrato de un año: aumento de 0%.

aumento de 0%. Contrato de dos años: aumento de 0%.

Esto significa que un propietario no puede aplicar el aumento anual de la Rent Guidelines Board al renovar un contrato dentro de ese período.

La misma pauta también alcanza a unidades estabilizadas que estaban vacantes y son ocupadas durante la vigencia de la orden: el ajuste permitido por la junta también es 0%.

El congelamiento de alquileres en Nueva York arranca el 1 de octubre. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

¿Qué pasa si el contrato empezó antes del 1 de octubre?

El congelamiento no modifica retroactivamente un contrato que ya comenzó. Por ejemplo, una persona cuyo nuevo contrato entró en vigor el 1 de septiembre de 2026 continúa sujeta a las reglas anteriores. Para contratos iniciados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, la Rent Guidelines Board había permitido aumentos de 3% para un año y 4.5% para dos años.

La fecha que importa, por lo tanto, no es cuándo se firma el documento, sino cuándo comienza el período del contrato.

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Cómo saber si tu apartamento es rent-stabilized

Una de las dificultades es que algunos inquilinos no saben si su vivienda está estabilizada. Según la ciudad, estos apartamentos se encuentran con frecuencia en edificios de seis o más unidades construidos antes de 1974, aunque existen numerosas excepciones y también edificios más nuevos que quedaron sujetos a estabilización por beneficios fiscales u otros programas.

Hay varias pistas para comprobarlo:

Revisar si el contrato o sus anexos mencionan rent stabilization .

. Buscar en las áreas comunes del edificio el aviso obligatorio que informa que allí existen unidades estabilizadas.

Solicitar el historial de renta del apartamento a New York State Homes and Community Renewal (HCR).

La última opción es la más segura. HCR permite pedir el historial en línea, por correo electrónico o por teléfono al 833-499-0343. El documento muestra si la unidad fue registrada como estabilizada y cómo evolucionó su renta.

Estar en un edificio estabilizado no siempre alcanza

Que un edificio tenga apartamentos bajo estabilización no significa necesariamente que todas sus unidades lo estén.

Algunos edificios combinan apartamentos regulados y otros que no lo están, por ejemplo, debido a su historia, beneficios fiscales o determinadas exenciones. Por eso conviene comprobar específicamente el número de apartamento, no quedarse únicamente con la antigüedad o el tamaño del edificio.

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¿Puede el propietario subir la renta por otros motivos?

El aumento anual de la Rent Guidelines Board es 0%, pero eso no significa que ningún cargo pueda cambiar bajo ninguna circunstancia.

La normativa contempla otros ajustes que pueden depender de situaciones concretas autorizadas por la ley, por lo que un inquilino que reciba un aumento debería revisar cuál es la justificación y si se trata realmente de la renovación ordinaria cubierta por la orden. La resolución oficial especifica que el 0% se aplica “junto con otros ajustes que puedan estar autorizados por ley”.

Si un inquilino considera que le están cobrando más de lo permitido, puede pedir su historial de renta y consultar con HCR o llamar al 311 para solicitar la Tenant Helpline.

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Una medida que sigue disputándose en los tribunales

El congelamiento fue aprobado por la Rent Guidelines Board el 25 de junio de 2026. Posteriormente, propietarios presentaron una demanda para intentar anular la decisión, alegando que el proceso estuvo condicionado políticamente. La administración municipal rechaza esa acusación.

Hasta este 1 de octubre, sin embargo, la medida sigue vigente. Para los inquilinos de apartamentos estabilizados cuyo nuevo contrato comience desde hoy, el punto central es sencillo: el aumento establecido por la Rent Guidelines Board para uno o dos años es 0%.

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