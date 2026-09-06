Cómo saber si tus ingresos califican para una vivienda asequible en NY: qué significa el AMI

Quienes buscan un apartamento a través de las loterías de vivienda de Nueva York suelen encontrarse con una sigla que puede resultar confusa: AMI. El Area Median Income, o ingreso medio del área, es uno de los principales parámetros utilizados para decidir qué hogares pueden acceder a una vivienda asequible.

Cada anuncio establece un rango de ingresos y, para poder participar, la familia debe encontrarse dentro de esos límites. Entender cómo funciona puede evitar uno de los errores más frecuentes al aplicar: pensar que basta con ganar menos de determinada cantidad. En realidad, en muchas loterías se exige cumplir tanto con un ingreso mínimo como con un máximo.

Qué significa AMI en una lotería de vivienda

El AMI representa el ingreso medio estimado para una determinada región y se actualiza periódicamente. En Nueva York, estos valores se utilizan para clasificar las viviendas destinadas a distintos niveles de ingresos.

Para 2026, el 100% del AMI para un hogar de tres personas es de $152,700 al año. Sin embargo, esa cifra cambia de acuerdo con la cantidad de integrantes de la familia. Para una persona sola, por ejemplo, el valor es menor; para hogares de cuatro, cinco o más personas, es mayor.

El AMI determina quién puede aplicar a muchas loterías de vivienda en Nueva York. Aprende cómo funcionan los límites de ingresos y cómo saber si calificas. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Por qué algunas viviendas dicen 60%, 80% o 130% del AMI

Una lotería puede reservar apartamentos para hogares que ganan determinado porcentaje del ingreso medio.

Así, una vivienda destinada al 80% del AMI está pensada para hogares con ingresos inferiores a los de una unidad clasificada en el 130%.

Eso no significa que el alquiler tenga un descuento equivalente.

Por ejemplo, “80% AMI” no quiere decir que el inquilino pagará el 80% de un alquiler de mercado. El porcentaje se refiere exclusivamente al nivel de ingresos del hogar al que está destinada esa vivienda.

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Cuánto puede ganar una familia

En 2026, el 100% del AMI en Nueva York equivale aproximadamente a:

Una persona: $118,800.

Dos personas: $135,700.

Tres personas: $152,700.

Cuatro personas: $169,600.

Cinco personas: $183,200.

A partir de esas cifras se calculan los distintos porcentajes incluidos en las loterías.

Una familia de tres personas, por ejemplo, tendría como referencia aproximadamente $122,160 para el 80% del AMI y $198,510 para el 130%. Pero esos montos no reemplazan los requisitos específicos del anuncio: cada apartamento indica exactamente cuánto debe ganar el hogar para poder aplicar.

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Se puede ganar demasiado poco para una vivienda asequible

Sí. Aunque pueda parecer contradictorio, algunas personas quedan fuera de una lotería porque sus ingresos son inferiores al mínimo requerido.

La razón es que el alquiler está calculado para un determinado nivel de ingresos. Si una unidad cuesta, por ejemplo, más de $2,000 al mes, el programa puede exigir que el hogar gane una cantidad mínima para demostrar que puede afrontar el pago.

Por eso, cuando se revisa una convocatoria, no hay que mirar únicamente el ingreso máximo.

También se puede ganar demasiado

El otro límite es más conocido. Si el hogar supera el ingreso máximo permitido para una determinada unidad, no puede acceder a ese apartamento mediante la lotería.

Esto puede generar situaciones en las que una persona no califica para una unidad destinada al 80% del AMI, pero sí puede hacerlo para otra del mismo edificio clasificada en el 130%.

El ingreso depende de cuántas personas vivirán en el apartamento

El tamaño del hogar es fundamental. Housing Connect toma en cuenta a las personas que ocuparán la vivienda y sus ingresos, según las reglas aplicables al programa.

Por eso, una pareja con dos hijos no debe utilizar el mismo límite que una persona que vive sola. El número de integrantes también puede determinar qué tamaño de apartamento corresponde al hogar.

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Dos apartamentos del mismo edificio pueden tener requisitos diferentes

Muchas loterías mezclan distintas categorías de AMI. Un mismo desarrollo puede tener, por ejemplo, estudios destinados al 80% del AMI y apartamentos de dos habitaciones para hogares que se encuentran en otro nivel de ingresos.

Por eso es posible que una familia no califique para todas las viviendas del edificio, pero sí para algunas. Conviene revisar cada fila de la tabla de ingresos publicada en Housing Connect.

Qué ingresos se tienen en cuenta

Para comprobar la elegibilidad, no siempre se considera solamente el salario del solicitante principal. El cálculo puede incluir diferentes fuentes de ingresos de los integrantes del hogar, dependiendo de cada situación y de las reglas del programa.

Durante el proceso, quienes sean seleccionados deberán presentar documentación que demuestre los ingresos declarados.

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Cumplir con el AMI no significa ganar la lotería

Encontrarse dentro del rango correcto permite presentar una solicitud, pero no garantiza obtener un apartamento. Después del cierre de la convocatoria comienza el proceso de selección y revisión. Los solicitantes que avanzan deben demostrar que cumplen los requisitos de ingresos, composición familiar y demás condiciones establecidas.

Por eso, antes de enviar una solicitud, conviene revisar tres datos: cuántas personas integran el hogar, cuánto suman sus ingresos anuales y qué porcentaje de AMI exige la vivienda. Con esos tres números es posible saber rápidamente si vale la pena aplicar.

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