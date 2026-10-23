Google Universal Cart: cómo es la nueva herramienta con IA para hacer tus compras

Comprar por internet puede convertirse en una tarea interminable cuando tienes que comparar precios, revisar descuentos y recordar en qué tienda encontraste cada producto. Entre tantas opciones, es fácil perder una oferta o terminar pagando más de lo necesario. Google busca simplificar esa experiencia con una nueva herramienta con inteligencia artificial (IA) que promete organizar tus compras sin tener que empezar de cero cada vez.

El 15 de octubre, la compañía comenzó a implementar en Estados Unidos Google Universal Cart, un carrito de compras con inteligencia artificial (IA) integrado en el buscador y la aplicación Gemini. La función permite reunir productos de distintas tiendas, recibir alertas de precios y encontrar promociones antes de pagar.

Cómo funciona el carrito universal de Google

La herramienta permite guardar artículos que encuentres mientras buscas productos en Google o consultas ideas con Gemini. Así, puedes reunir opciones de diferentes comercios en un solo espacio y retomarlas después, sin depender de una larga lista de pestañas abiertas.

Google presentó Universal Cart en mayo de 2026 y comenzó su despliegue para usuarios estadounidenses en octubre. Su funcionamiento se apoya en el Gráfico de Compras de Google, una base de datos con más de 60,000 millones de listados de productos que se actualizan constantemente.

Cuatro funciones para comprar y ahorrar

Reúne productos de diferentes tiendas: puedes guardar artículos compatibles de comercios distintos y comparar tus opciones antes de decidir qué comprar. Esto resulta práctico cuando buscas regalos o preparas varias compras al mismo tiempo. Recibe alertas de precios y disponibilidad: Universal Cart puede avisarte cuando un producto baja de precio o vuelve a estar disponible. Esta función puede ser útil durante el Black Friday y las compras navideñas, aunque conviene comparar las ofertas con otros vendedores antes de pagar. Encuentra promociones y beneficios de tarjetas: la herramienta puede mostrar códigos promocionales relevantes y considerar beneficios de tarjetas compatibles mediante Google Wallet. Revisa las condiciones de cada oferta, porque los puntos o recompensas no siempre representan el mayor ahorro. Agiliza el pago: en algunos comercios podrás utilizar Google Pay directamente desde el carrito. En otros casos, tendrás que continuar la compra en la página del vendedor, donde se gestionarán el pedido, el envío y las devoluciones.

¿Cómo empezar a usar Google Universal Cart?

Para probar la función, abre la Búsqueda de Google o la aplicación Gemini y busca los productos que te interesan. Si Universal Cart ya está disponible en tu cuenta, podrás guardar los artículos compatibles y consultarlos cuando regreses.

La herramienta se está implementando gradualmente en Estados Unidos, por lo que su disponibilidad y las funciones que aparecen pueden variar. Google ha mencionado comercios como Nike, Sephora, Target, Ulta Beauty, Walmart y Wayfair, además de numerosos vendedores que utilizan Shopify, aunque no todas las tiendas admiten las mismas opciones de pago.

Qué debes saber sobre privacidad y compras con IA

Universal Cart también forma parte de una estrategia más amplia de Google para integrar la inteligencia artificial en las compras. Entre las tecnologías que impulsan esta experiencia está el Protocolo de Comercio Universal (UCP), un estándar diseñado para conectar herramientas de compra, comercios y sistemas de pago.

Sin embargo, la comodidad tiene sus límites. Google no ha detallado completamente cuánto tiempo conserva los datos de compra de Universal Cart ni cómo se utilizan específicamente para publicidad. Antes de utilizarlo, revisa la configuración de privacidad de tu cuenta y evita guardar compras personales si compartes el acceso a ella con otras personas.

También recuerda que una alerta de descuento no garantiza el precio más bajo y que un proceso de pago sencillo no sustituye la verificación del vendedor. Comprueba el costo final, los gastos de envío y las condiciones de devolución antes de completar una operación.

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