¿Cuánto cuesta la escuela sin profesores que utiliza IA y promete enseñar en 2 horas al día?

La inteligencia artificial comienza a cambiar la manera en que los estudiantes aprenden, pero una nueva propuesta educativa en Estados Unidos lleva esa idea a otro nivel. Su modelo busca reducir el tiempo dedicado a las materias tradicionales y aprovechar el resto de la jornada para desarrollar habilidades prácticas, aunque el acceso a esta alternativa requiere una inversión que no está al alcance de todas las familias.

Se trata de Alpha School, una red de escuelas privadas que utiliza inteligencia artificial (IA) para enseñar matemáticas, lectura, escritura y ciencias. Fundada en Austin, Texas, en 2014 por MacKenzie Price, la institución abrió un campus en Chicago para alumnos desde preescolar hasta octavo grado durante el ciclo escolar 2026-2027.

La promesa de Alpha es que los estudiantes pueden dominar las materias académicas principales en aproximadamente dos horas al día. El resto de la jornada se dedica a actividades como liderazgo, emprendimiento, oratoria, trabajo en equipo y educación financiera, según la información publicada por la escuela.

¿Cuánto cuesta estudiar en Alpha School?

La colegiatura anual de Alpha en Chicago es de $55,000 dólares por estudiante, una cantidad que supera ampliamente el promedio nacional de las escuelas privadas de educación básica en Estados Unidos.

De acuerdo con Private School Review, la colegiatura promedio nacional para el ciclo 2026-2027 es de $13,769 dólares anuales. Esto significa que Alpha Chicago cuesta aproximadamente cuatro veces esa referencia.

El precio también supera el promedio de la matrícula universitaria privada. Según el College Board, la colegiatura y las cuotas promedio de las universidades privadas sin fines de lucro de cuatro años alcanzaron los $45,000 dólares para el ciclo 2025-2026.

La diferencia es considerable: una familia pagaría $10,000 dólares más al año por enviar a su hijo a Alpha Chicago que el promedio de matrícula y cuotas de una universidad privada de cuatro años.

¿Cómo utiliza la inteligencia artificial para enseñar?

El sistema educativo de Alpha se apoya en una plataforma adaptativa llamada TimeBack, diseñada para identificar las fortalezas y dificultades de cada estudiante. En lugar de avanzar al mismo ritmo que todo el grupo, los alumnos trabajan de acuerdo con su nivel de conocimiento.

Si un estudiante comete errores repetidos, el software puede retomar conceptos anteriores para ayudarlo a corregir las lagunas de aprendizaje. La escuela sostiene que el sistema evalúa el dominio de cada tema antes de permitir que el alumno avance.

Aunque el modelo se promociona como una escuela sin profesores tradicionales, los estudiantes cuentan con adultos llamados guías. Su función principal es acompañarlos, mantenerlos motivados y ayudarlos a desarrollar habilidades sociales y emocionales.

La escuela también afirma que sus alumnos obtienen resultados dentro del 1% superior en pruebas estandarizadas nacionales. Sin embargo, estas cifras forman parte de los resultados que comunica la propia institución y no deben confundirse con una evaluación independiente de todo su modelo educativo.

¿Qué cuestionan los expertos sobre Alpha School?

El costo no es la única preocupación. Especialistas en educación también han cuestionado la falta de evidencia externa suficiente para respaldar algunas de las afirmaciones sobre sus resultados académicos.

Rebecca Winthrop, investigadora principal de la Brookings Institution, ha advertido que las familias deben comprender que se trata de un modelo experimental, esto significa que los padres deben asegurarse de comprender lo que esto implica tanto para su presupuesto como para la propia educación de su hijo.

“Los padres deben saber que se trata de un modelo experimental. No existe evidencia clara validada externamente que respalde los resultados que afirman“, señaló Winthrop. “La neurociencia afirma que la reflexión profunda —la construcción de significado, a la que muchas veces las escuelas no dedican suficiente tiempo— es realmente importante para el aprendizaje y los resultados a largo plazo de los estudiantes”.

La promesa de aprender en menos tiempo puede resultar atractiva, no obstante, antes de considerar una escuela que utiliza inteligencia artificial, las familias deben evaluar si el costo y el enfoque educativo responden realmente a las necesidades de sus hijos.

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