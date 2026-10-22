Los 4 errores bancarios más comunes que ponen en riesgo tu dinero

Tener dinero guardado en el banco no significa que esté completamente protegido. En ocasiones, una distracción al revisar el teléfono, una contraseña fácil de adivinar o una costumbre que parece inofensiva puede abrir la puerta a los estafadores y poner en peligro tus ahorros.

Darius Kingsley, asesor bancario y jefe de prevención de fraudes de JPMorgan Chase, advirtió en GOBankingRates que muchos problemas financieros comienzan con errores cotidianos que podrían evitarse con medidas sencillas. Estas son cuatro prácticas que conviene revisar para proteger tu cuenta bancaria y tu información personal.

1. Confiar en mensajes que parecen enviados por tu banco

Un mensaje de texto que alerta sobre una supuesta compra sospechosa puede provocar preocupación, especialmente si pide actuar de inmediato. Sin embargo, los delincuentes utilizan este tipo de avisos para engañar a los clientes y conseguir sus datos bancarios.

“Desconfíe de cualquier mensaje de texto o correo electrónico que afirme ser de su banco y le solicite información confidencial, le pida que haga clic en un enlace, le sugiera que llame a un número de teléfono proporcionado en el mensaje o le exija que actúe con urgencia”, advirtió Kingsley.

Si recibes una alerta sospechosa, no abras el enlace ni proporciones contraseñas. Comunícate directamente con tu banco mediante el número que aparece al reverso de tu tarjeta de débito o crédito.

2. Reutilizar contraseñas o no activar la verificación adicional

Usar la misma contraseña para el correo electrónico, las redes sociales y la cuenta bancaria puede facilitar el trabajo de los estafadores. Si consiguen las credenciales de uno de esos servicios, podrían intentar utilizarlas para acceder a los demás.

“Es recomendable actualizar las contraseñas de todas las cuentas con regularidad, utilizando una combinación compleja de letras, números, caracteres especiales y mayúsculas”, recomendó Kingsley.

El asesor bancario también aconsejó evitar repetir las credenciales, especialmente en las cuentas bancarias y el correo electrónico personal.

Para reforzar la seguridad, utiliza contraseñas diferentes, considera un administrador de contraseñas y activa la autenticación de dos factores. Esta última medida añade una verificación adicional al iniciar sesión.

3. Seguir utilizando cheques en papel sin precauciones

Aunque todavía se utilizan para pagar determinados servicios o compromisos, los cheques pueden exponer información financiera y ser objeto de fraude si caen en manos equivocadas.

“Si bien antes eran una forma de pago popular, el uso de cheques en papel ha disminuido significativamente en los últimos años, mientras que los casos de fraude con cheques han aumentado”, señaló Kingsley.

Cuando sea posible, considera alternativas digitales que permitan registrar las operaciones. Si utilizas Zelle, recuerda la recomendación de Kingsley: “Recuerde, utilice Zelle únicamente para enviar dinero a personas que conozca y en las que confíe”.

4. No aprovechar las alertas y herramientas gratuitas

Muchos bancos ofrecen notificaciones de movimientos, seguimiento de transacciones y recursos para vigilar el crédito y la identidad. Ignorarlos puede hacer que tardes más en detectar una operación desconocida.

Kingsley destacó herramientas como Chase Credit Journey, que permite monitorear el crédito y recibir alertas relacionadas con posibles riesgos para la información personal.

Revisa periódicamente los movimientos de tu cuenta, activa las notificaciones y reporta cuanto antes cualquier cargo que no reconozcas. Si recibes una alerta de posible fraude, verifica su autenticidad por los canales oficiales de tu banco.

Proteger tus ahorros no requiere conocimientos financieros avanzados: mantener buenos hábitos digitales, revisar tus transacciones y desconfiar de los mensajes que exigen actuar con urgencia puede ayudarte a reducir el riesgo de perder dinero.

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