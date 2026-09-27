Tiroteo en Georgia deja 12 jóvenes heridos durante una fiesta de cumpleaños

Una fiesta de cumpleaños terminó en un tiroteo durante la madrugada del domingo en un parque de Macon, Georgia, donde 12 jóvenes resultaron heridos de bala, de acuerdo con una actualización de las autoridades.

El incidente ocurrió poco después de la medianoche en Carolyn Crayton Park, a unas 85 millas al sureste de Atlanta. La reunión había comenzado como una celebración de cumpleaños que posteriormente terminó en medio de una disputa entre dos grupos.

Una fiesta que terminó en violencia

Según el sheriff del condado de Bibb, David Davis, la celebración estaba prevista originalmente en un Airbnb del condado de Jones. Sin embargo, el anfitrión pidió a los asistentes que abandonaran el lugar y el grupo se trasladó al parque de Macon.

Entre quienes acudieron a la reunión había estudiantes de Central High School y Northeast High School, señaló Davis.

UPDATE: Bibb County Sheriff raises wounded count to 12 teens in shootout at birthday party at Carolyn Crayton Park in Macon, Georgia.



Previously reported at 11.



NO SUSPECT IN CUSTODY.



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La situación se volvió tensa cuando otro grupo llegó al parque. Una discusión entre ambos grupos terminó en disparos, según la reconstrucción preliminar proporcionada por las autoridades. Todos los jóvenes que resultaron heridos formaban parte de la fiesta.

¿Quiénes resultaron heridos?

La cifra inicial de víctimas fue de 11 personas, pero posteriormente fue actualizada a 12 heridos.

De acuerdo con la información más reciente, entre las víctimas se encuentran:

Un hombre de 19 años.

Cuatro hombres de 18 años.

Cinco hombres de 17 años.

Dos mujeres de 18 años.

Dos de los heridos, un joven de 17 años y un hombre de 18, se encontraban en estado crítico. Las demás víctimas fueron reportadas como estables.

Mientras los agentes acudían al parque tras recibir los primeros avisos, comenzaron a llegar reportes de personas heridas que estaban siendo trasladadas a centros médicos de la zona.

El FBI participa en la investigación

La Oficina del Sheriff del Condado de Bibb mantiene abierta la investigación para determinar qué desencadenó la pelea y establecer quiénes realizaron los disparos.

El FBI también colabora con las autoridades debido al número de personas involucradas. Sin embargo, el sheriff Davis señaló que las pruebas obtenidas hasta ahora apuntan a que se trata de un incidente de carácter local.

Hasta el momento no se han anunciado arrestos por el tiroteo. Los investigadores continúan recopilando evidencia y entrevistando a posibles testigos para reconstruir los momentos previos al ataque.

Autoridades buscan testigos

La Oficina del Sheriff pidió a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido que se comunique con los investigadores.

La investigación permanece activa mientras las autoridades intentan identificar a los responsables y esclarecer qué provocó el enfrentamiento que terminó con una docena de jóvenes heridos.

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