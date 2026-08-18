Rescatan sanas y salvas a dos niñas tras ser presuntamente secuestradas por su niñera en Atlanta

Una niñera fue arrestada en Atlanta, Georgia, después de que presuntamente desapareciera con dos niñas que estaban bajo su cuidado y que habían sido reportadas como desaparecidas por su madre durante el fin de semana.

Lakisha Brown fue detenida el lunes, luego de que investigadores utilizaran información de teléfonos celulares para ubicar el lugar donde se encontraban las menores: una bebé de 11 meses y una niña de 4 años.

La Policía de Atlanta confirmó que las niñas fueron encontradas sanas y salvas después de varias horas de búsqueda.

Las autoridades habían considerado que las menores estaban en “peligro extremo” debido a las circunstancias de su desaparición.

La madre había confiado en la niñera

La madre de las niñas dijo a los investigadores que conocía a Brown desde hacía aproximadamente un año y que confiaba en ella para cuidar a sus hijas.

Según la Policía, la mujer dejó a las menores bajo el cuidado de Brown alrededor de las 6:00 p.m. del sábado, mientras salía a cenar.

Cuando regresó a casa, descubrió que sus hijas no estaban y tampoco pudo localizar a la niñera.

La madre presentó el reporte de desaparición alrededor de las 10:30 p.m.

Las autoridades identificaron posteriormente a las niñas como Zola Cooper, de 4 años, y Norah Cooper, de 11 meses.

La Policía inició entonces una búsqueda con participación de investigadores de distintas unidades.

Datos del celular ayudaron a localizar a las niñas

La investigación avanzó el lunes, cuando los detectives utilizaron datos de teléfonos celulares para identificar una zona en el área de Sylvan Road donde podrían encontrarse Brown y las menores.

Los investigadores se desplazaron hasta el lugar y comenzaron a registrar la zona.

Mientras buscaban, agentes especializados en fugitivos escucharon el llanto de una bebé proveniente del interior de un tráiler. Los policías ingresaron y encontraron a las dos niñas dentro.

Brown también estaba en el lugar y fue arrestada.

La Policía informó que las menores parecían encontrarse en buen estado de salud y fueron puestas a salvo.

Brown tendría vínculos con Alabama

La investigación reveló además que Brown tiene vínculos con Alabama, donde era buscada por no haberse presentado ante las autoridades en relación con un caso anterior.

Según las autoridades, ese caso tendría circunstancias similares y se remontaría aproximadamente a cinco años atrás.

Los investigadores de Atlanta comenzaron a trabajar con funcionarios de Alabama para determinar exactamente qué ocurrió en ese expediente y establecer si existe una relación con el caso de las hermanas Cooper.

Las autoridades de Alabama indicaron que Brown había sido arrestada en agosto de 2021 por un caso relacionado con el presunto secuestro de un bebé.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento del Sheriff del condado de Jefferson, el menor, identificado como Kamarion Taylor, tenía apenas cuatro días de nacido cuando desapareció.

Según esa investigación, Brown habría ganado la confianza de la madre y la abuela del bebé antes de llevárselo mientras la madre dormía.

“Cuando la madre de Kamarion despertó, el bebé había desaparecido. Lakesha también se había ido”, señaló entonces el Departamento del Sheriff del condado de Jefferson.

La madre se comunicó con Brown para preguntarle dónde estaba el bebé. Según las autoridades, la mujer habría respondido que Kamarion se encontraba en el corral donde lo había dejado antes de marcharse.

El caso de 2021 está ahora bajo revisión de investigadores de Alabama y Georgia, quienes buscan determinar qué antecedentes de Brown pueden ser relevantes para la investigación actual.

Las autoridades no han divulgado información adicional sobre posibles cargos específicos ni sobre la situación judicial de Brown.

La investigación continúa mientras los detectives trabajan con las autoridades de Alabama para esclarecer tanto el caso ocurrido en Atlanta como los antecedentes de la sospechosa.

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