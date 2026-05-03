Pateó a su novia embarazada en Georgia y usó sus leggings para estrangularla: “Necesito matar al bebé”
Un joven fue acusado de agredir a su novia embarazada durante una disputa en Georgia, lo que también derivó en cargos contra la víctima por intento de atropello
Un altercado doméstico ocurrido el pasado 11 de abril en la ciudad de Warner Robins, Georgia, resultó en el arresto de Lucas Hayden y Ja’Dyia Smith, ambos de 18 años.
De acuerdo con el reporte policial citado por WMAZ, agentes del Warner Robins Police Department acudieron a una vivienda tras recibir una llamada por disturbios alrededor de las 12:15 p.m.
Escalada de la confrontación
Las autoridades indicaron que la pareja sostuvo una discusión inicial que luego se intensificó dentro de la vivienda. Según el informe, Hayden habría arrastrado a Smith hasta una habitación y presuntamente la agredió físicamente.
El reporte señala que la joven, quien se encontraba embarazada de cinco meses, habría sido golpeada y sometida a un intento de estrangulamiento utilizando una prenda de vestir.
El caso también incluye acusaciones contra Smith, quien presuntamente intentó atropellar a Hayden con un vehículo durante el altercado, según declaraciones recogidas en la investigación.
Posteriormente, el sospechoso habría tomado pertenencias de la víctima y continuado la confrontación dentro de la vivienda.
Cargos y situación legal
Ambos jóvenes fueron arrestados el 20 de abril y enfrentan cargos de agresión agravada. Además, Hayden enfrenta cargos adicionales por secuestro y daños a la propiedad.
Permanece detenido sin derecho a fianza en un centro de detención del condado de Houston, mientras que Smith fue liberada bajo fianza el 30 de abril.
Las autoridades continúan evaluando los hechos y no han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de salud de la mujer ni del embarazo.
El caso sigue bajo investigación mientras el sistema judicial determina las responsabilidades correspondientes.
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