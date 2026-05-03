Pateó a su novia embarazada en Georgia y usó sus leggings para estrangularla: “Necesito matar al bebé”

Un altercado doméstico ocurrido el pasado 11 de abril en la ciudad de Warner Robins, Georgia, resultó en el arresto de Lucas Hayden y Ja’Dyia Smith, ambos de 18 años.

De acuerdo con el reporte policial citado por WMAZ, agentes del Warner Robins Police Department acudieron a una vivienda tras recibir una llamada por disturbios alrededor de las 12:15 p.m.

Escalada de la confrontación

Las autoridades indicaron que la pareja sostuvo una discusión inicial que luego se intensificó dentro de la vivienda. Según el informe, Hayden habría arrastrado a Smith hasta una habitación y presuntamente la agredió físicamente.

El reporte señala que la joven, quien se encontraba embarazada de cinco meses, habría sido golpeada y sometida a un intento de estrangulamiento utilizando una prenda de vestir.

El caso también incluye acusaciones contra Smith, quien presuntamente intentó atropellar a Hayden con un vehículo durante el altercado, según declaraciones recogidas en la investigación.

Posteriormente, el sospechoso habría tomado pertenencias de la víctima y continuado la confrontación dentro de la vivienda.

Cargos y situación legal

Ambos jóvenes fueron arrestados el 20 de abril y enfrentan cargos de agresión agravada. Además, Hayden enfrenta cargos adicionales por secuestro y daños a la propiedad.

Permanece detenido sin derecho a fianza en un centro de detención del condado de Houston, mientras que Smith fue liberada bajo fianza el 30 de abril.

Las autoridades continúan evaluando los hechos y no han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de salud de la mujer ni del embarazo.

El caso sigue bajo investigación mientras el sistema judicial determina las responsabilidades correspondientes.

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