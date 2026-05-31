Mujer murió apuñalada en un tren de Atlanta en pleno mediodía; sospechoso fue arrestado

Una mujer murió este martes después de ser apuñalada en un tren de la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, conocido como MARTA, al suroeste de Atlanta.

Según las autoridades, los agentes respondieron poco después del mediodía a reportes de un ataque con arma blanca en la estación Oakland City Station, reseñó Fox 5.

Cuando llegaron los equipos de emergencia encontraron a la víctima gravemente herida. Aunque recibió atención médica en el lugar, posteriormente murió a consecuencia de las lesiones sufridas.

Las autoridades no han divulgado públicamente la identidad de la mujer.

El sospechoso fue arrestado en la escena

La policía informó que el presunto agresor fue detenido inmediatamente después del ataque.

Hasta el momento tampoco se ha revelado la identidad del sospechoso ni los posibles motivos del crimen.

La investigación continúa en desarrollo.

En un comunicado, la policía de MARTA calificó el hecho como un aparente acto de violencia sin sentido.

“Esto parece ser un acto de violencia sin sentido, y nuestros pensamientos están con los seres queridos de la víctima y con quienes presenciaron este horrible incidente”, señalaron las autoridades.

Pasajeros reclaman mayor seguridad

El crimen ocurrió frente a varios pasajeros que utilizaban el sistema de transporte en ese momento.

Tras el ataque, usuarios habituales de la estación expresaron preocupación por las condiciones de seguridad dentro de la red de transporte público.

Algunos residentes afirmaron que los incidentes violentos se han vuelto una preocupación recurrente en determinadas estaciones y reclamaron una mayor presencia policial y controles de acceso más estrictos.

El homicidio se produjo menos de una semana después de otro incidente violento registrado dentro del sistema MARTA.

En ese caso, un pasajero denunció haber sido apuñalado varias veces en la estación Georgia State Station, también durante el día.

Aunque las autoridades no han establecido una relación entre ambos hechos, los casos han intensificado el debate sobre la seguridad en el transporte público de Atlanta.

El nuevo crimen también evocó el asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años que murió tras ser atacada con un cuchillo en un tren de Charlotte, Carolina del Norte, en agosto del año pasado.

En ese caso, las autoridades identificaron al presunto agresor como Decarlos Brown, quien posteriormente fue declarado incompetente para enfrentar juicio federal debido a problemas de salud mental.

Mientras continúa la investigación en Atlanta, las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad de pasajeros y trabajadores dentro del sistema MARTA.

Sigue leyendo:

– Acusan a padre y madrastra del asesinato de bebé de 14 meses en Long Beach.

– Mujer en Toronto confesó que mató a sus hijos y luego intentó suicidarse tras perder a su esposo.