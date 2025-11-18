Mujer en Toronto confesó que mató a sus hijos y luego intentó suicidarse tras perder a su esposo

Vanessa Collias, de 27 años, se declaró culpable del asesinato de sus hijos pequeños, Yiannis, de 5 años, y Dimitri, de 4, ocurrido en diciembre de 2023 en Toronto. Su confesión, presentada en una audiencia virtual, estuvo acompañada de sollozos y disculpas, según informó The Toronto Star.

El crimen ocurrió apenas nueve días después de la muerte de su esposo, Costa Collias, de 72 años, quien falleció a causa de una agresiva leucemia. Según documentos judiciales, la mujer aseguró que se encontraba “absolutamente destrozada, sola e incapaz de imaginar una vida sin él”.

Collias relató que estaba agotada tras meses cuidando a su esposo las 24 horas del día, viendo cómo se deterioraba lentamente. Tras convertirse en madre soltera de manera súbita, dijo: “Me derrumbé. No pude más”.

“Quería que todos se reunieran en el Cielo”

Durante el interrogatorio psiquiátrico, la mujer afirmó que creía que la única forma de aliviar su dolor era poner fin a sus vidas para poder “reunirse en el Cielo” con su esposo. En su confesión, dijo haber asfixiado a los niños tapándoles la boca y la nariz con las manos mientras les cantaba You Are My Sunshine.

Los cuerpos fueron encontrados frente a un televisor encendido con un programa infantil. A su lado había ropa seleccionada para el funeral, una fotografía de su padre recientemente fallecido y una cruz.

Acto seguido, Collias saltó desde el balcón de su apartamento con la intención de quitarse la vida. Sin embargo, sobrevivió al impacto y quedó paralizada de cintura para abajo.

Una condena de por vida

Inicialmente, la mujer enfrentaba cargos por asesinato en primer grado. Sin embargo, la acusación fue reducida a asesinato en segundo grado debido a su estado mental y al profundo duelo que atravesaba.

El juez dictaminó una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 18 años.

Durante la audiencia, Collias pronunció un emotivo mensaje: “Mis bebés, los amo más que a nada. Siempre serán mi parte favorita de mí. Estoy tan agradecida de haber sido su mamá. Lo más difícil será aprender a estar bien sin ustedes”.

La mujer aseguró que sabía que lo que hizo estaba mal, pero pidió que se entendiera que su intención —equivocada y devastadora— era “salvar” a sus hijos de su sufrimiento emocional y llevarlos junto a su padre.

