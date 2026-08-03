Robó un vehículo con una niña de 2 años adentro mientras su madre hacía una entrega de Instacart en Atlanta

Un hombre de 21 años fue arrestado en Atlanta, Georgia, tras presuntamente robar un vehículo en el que permanecía una niña de 2 años mientras su madre realizaba una entrega para la plataforma Instacart, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Saleem Martin, enfrenta cargos por secuestro, robo de vehículo, agresión simple, ingreso ilegal a un automóvil, crueldad contra menores e intento de cometer un delito grave, de acuerdo con el Departamento de Policía de Atlanta. Hasta el momento no se ha informado si cuenta con representación legal.

La madre realizaba una entrega cuando ocurrió el robo

Según la grabación de la llamada al 911, la madre de la menor explicó que había dejado el vehículo encendido mientras entregaba un pedido de Instacart el jueves.

Durante ese breve momento, el automóvil fue robado con la niña aún en el asiento trasero.

La policía informó que la investigación confirmó que el vehículo permanecía en marcha cuando fue sustraído.

Los agentes lograron ubicar el automóvil aproximadamente 15 minutos después del robo gracias al sistema de lectores automáticos de placas instalado en distintos puntos de la ciudad.

El viernes, la Policía de Atlanta difundió las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes durante el operativo.

En el video se observa a los oficiales acercándose al vehículo y ordenando al sospechoso que levantara las manos y descendiera del automóvil. Instantes después, Martin fue esposado sin que se registraran incidentes adicionales.

La menor fue encontrada ilesa

Las imágenes también muestran a la niña llorando mientras los agentes intentan tranquilizarla tras el rescate.

Las autoridades confirmaron que la menor no sufrió lesiones y fue entregada nuevamente a sus padres poco después del operativo.

La investigación sobre el caso continúa, mientras Martin permanece enfrentando múltiples cargos relacionados con el robo del vehículo y el secuestro de la menor.

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