Hombre con discapacidad auditiva muere atrapado en el sistema de ventilación de un restaurante en Atlanta

Un hombre de 37 años con discapacidad auditiva fue encontrado muerto el lunes por la mañana después de quedar atrapado dentro del sistema de ventilación de un restaurante de comida sureña en Atlanta, Georgia.

La Policía de Atlanta acudió alrededor de las 9:00 a.m. a Walter’s Soul Food Cafe, ubicado en Cleveland Avenue, tras recibir un reporte sobre una persona atrapada dentro de un conducto de ventilación.

Un empleado del establecimiento realizó el macabro hallazgo al descubrir a Terrika Myers parcialmente atascado en el conducto. Según los reportes, la cabeza, los brazos y el torso del hombre sobresalían por una abertura de ventilación ubicada en la cocina.

El trabajador llamó al 911 y equipos de Atlanta Fire Rescue acudieron para intentar sacar al hombre del conducto.

Sin embargo, cuando los rescatistas lograron acceder a él, Myers ya había muerto.

“Todo lo que vimos fue su cabeza. Eso fue todo. Su cabeza y sus brazos”, relató el empleado, visiblemente afectado, a Channel 2 Atlanta.

Investigan cómo terminó dentro del conducto

Las circunstancias que llevaron a Myers a quedar atrapado en el sistema de ventilación todavía no están claras.

La Policía de Atlanta informó que no encontró señales de violencia en el lugar.

Una de las hipótesis planteadas por medios locales es que el hombre pudo haber intentado ingresar al restaurante a través del sistema HVAC instalado en el techo.

Según reportó una estación de televisión local, el techo del establecimiento aparentemente puede ser accesible desde el suelo, lo que ha llevado a considerar la posibilidad de que Myers estuviera intentando entrar al negocio.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que se tratara de un intento de robo.

La causa exacta de la muerte tampoco ha sido determinada.

Una autopsia determinará la causa de muerte

La Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton confirmó la identidad del fallecido, de acuerdo con el Atlanta Journal-Constitution.

Está previsto que se realice una autopsia para determinar cómo murió Myers.

El examen forense podría ayudar a establecer si el hombre falleció como consecuencia de las condiciones en las que quedó atrapado, de alguna lesión o de otra causa médica.

Hasta ahora, la policía no ha señalado que exista otra persona involucrada en su muerte.

La noticia dejó devastados a los familiares y amigos de Myers, cuya muerte ocurrió de manera repentina.

Su prima, Karen Byrd, expresó su dolor en una publicación en Facebook.

“Todavía no puedo creer que siquiera tenga que despedirme de ti. Perder a mi pequeño primo es un dolor que ni siquiera puedo expresar con palabras”, escribió.

Byrd también lamentó no haber tenido más tiempo junto a él.

“Desearía que hubiéramos tenido más tiempo, más risas, más recuerdos… simplemente más tiempo”, agregó.

Una campaña de GoFundMe fue creada para ayudar a Yolanda, la madre de Myers, a cubrir los gastos funerarios inesperados.

La descripción de la campaña señala que Myers tenía discapacidad auditiva y lo describe como un amigo dedicado y un hombre cariñoso con su familia, dispuesto a ayudar a otras personas cuando podía.

“Su fallecimiento ha dejado a la familia Myers con el corazón roto y sin palabras”, señala la campaña.

Ni Walter’s Soul Food Cafe ni el Departamento de Policía de Atlanta habían respondido inmediatamente a las solicitudes de comentarios realizadas por los medios.

La investigación continúa mientras las autoridades esperan los resultados de la autopsia.

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