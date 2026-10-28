Fiscal adjunto de EE.UU. en California ocupa el cargo ilegalmente, dictamina juez federal

Un juez federal dictaminó este martes 27 de octubre de 2026 que el republicano Bill Essayli no ejerce legalmente como fiscal general de Estados Unidos para el Distrito Central de California, del Departamento de Justicia (DOJ), en Los Ángeles.

El juez Michael Seabright, en su fallo, ordenó que Essayli no podrá participar ni supervisar a ningún abogado que trabaje en dos casos penales, pero aplazó su instrucción y otorgó al gobierno federal cinco días hábiles para presentar una solicitud de suspensión en espera de una apelación. Además, se negó a desestimar las dos acusaciones.

Just so there’s no confusion, today’s order is stayed and has no immediate effect. I remain First Assistant U.S. Attorney and continue running the office. The Supreme Court will ultimately decide this matter. pic.twitter.com/hLYrtpRLOU — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 28, 2026

“Essayli está ejerciendo ilegalmente como fiscal federal de facto y está inhabilitado para participar o supervisar los procesos judiciales contra Ramírez y Tran”, escribió el juez Seabright en el fallo.

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Los procesos judiciales a los que el juez hace referencia fueron contra Jaime Héctor Ramírez, acusado de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, y contra Tu Anh Tran, acusada de posesión de bienes robados de envíos interestatales o internacionales.

El juez Seabright emitió un fallo similar el año pasado, cuando Essayli ejercía como fiscal federal interino. El tribunal permitió que Essayli continuara como primer fiscal federal adjunto después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lo nombrara para el cargo, que dirige la fiscalía en ausencia de un fiscal federal jefe.

Desde 2025, los tribunales de apelación han dictaminado en casos similares en los que la administración Trump nombró a fiscales primero como fiscales adjuntos de Estados Unidos y posteriormente los promovió a fiscales internos de EE.UU.

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Los tribunales dictaminaron que dichos fiscales, John Sarcone, en Albany, y Sigal Chattah, en Nevada, fueron nombrados ilegalmente porque no ejercían como primeros fiscales adjuntos cuando quedó vacante el puesto de fiscal de Estados Unidos, tal como se señaló en el último fallo de Seabright.

La administración Trump apeló ambos casos a principios de este mes ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En un comunicado, Essayli declaró que su oficina discrepaba respetuosamente de la orden del juez Seabright e indicó que el fallo seguirá un camino similar hasta llegar a la Corte Suprema.

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“El presidente y el fiscal general tienen todo el derecho a seleccionar a los supervisores dentro del Departamento de Justicia. En última instancia, esta cuestión la decidirá la Corte Suprema, y espero seguir desempeñando mi cargo actual hasta entonces”, declaró el fiscal federal adjunto,

Bill Essayli juró su cargo como fiscal interino del Distrito Central de California en abril de 2025, tras haber ejercido como integrante de la Asamblea Estatal de California.

El Distrito Central de California abarca siete condados. Los Ángeles, Riverside, San Bernardino, Orange, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

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La región cuenta con casi 20 millones de habitantes, según el comunicado de Essayli, lo que la convierte en el distrito judicial federal más grande de Estados Unidos.

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