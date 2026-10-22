Fraudes médicos en Los Ángeles suman $2,000 millones en acusaciones contra 15 personas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este jueves 22 de octubre que 15 personas, entre ellas seis profesionales médicos, fueron acusadas por participar en varios esquemas de fraude de salud en Los Ángeles por un valor aproximado de $2,000 millones de dólares.

En un comunicado de prensa, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos en California, Bill Essayli, declaró que los sospechosos fueron acusados de cargos relacionados con reclamaciones fraudulentas a programas de atención médica gubernamentales y privados.

.@USAttyEssayli and @AAGMcDonald addressed the media in Los Angeles today about the latest arrests in connection with health care fraud charges in Southern California. Also making an appearance were @IRS_CI Chief Jarod Koopman, @FBILosAngeles Acting Special Agent in Charge Jeremy? pic.twitter.com/xTpVJebQt7 — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) October 22, 2026

Las autoridades dijeron que las atenciones médicas fraudulentas incluían tratamientos arteriales innecesarios, programas fraudulentos de tratamiento de abuso de sustancias, recetas médicas, estudios de genética y servicios de cuidados paliativos falsos.

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De acuerdo con los fiscales, algunos acusados facturaron más de $1,600 millones de dólares en un plan para atraer a California a personas vulnerables para un tratamiento fraudulento contra el abuso de sustancias, en lo que denominaron el mayor caso de este tipo jamás procesado por el DOJ.

“Este es el peor tipo de fraude, porque hay médicos que juraron no hacer daño y ahora anteponen sus propios intereses económicos a los de los demás pacientes. Es el peor tipo de daño”, aseguró Essayli.

“Cada dólar que se desvía de nuestros sistemas de seguro médico, tanto públicos como privados, es un dólar menos disponible para quienes realmente lo necesitan“, agregó el primer fiscal federal adjunto.

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Los fiscales alegan que los acusados facturaron fraudulentamente $135 millones de dólares a Medicare por procedimientos arteriales innecesarios que provocaron lesiones.

Además, otros acusados facturaron más de $138 millones de dólares a Medicare en reclamaciones fraudulentas de cuidados paliativos que involucraban a pacientes que no padecían enfermedades terminales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que este jueves arrestó en Los Ángeles a ocho de los acusados.

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“El fraude en el sector sanitario no es un delito sin víctimas“, expresó Darren Lian, agente especial a cargo de la oficina de campo de la División de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles.

“Perjudica a los pacientes, eleva los costos de la atención médica y desvía recursos esenciales que deberían destinarse a quienes realmente necesitan atención”, añadió.

Uno de los planes acusados duró años, en el cual se reclutaba a personas vulnerables de todo el país para traerlas a California con promesas de tratamiento para la adicción, la vivienda y otros beneficios.

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El DOJ informó que este jueves ocho sospechosos fueron arrestados. Se esperaba que cinco de ellos comparecieran en el Tribunal de Distrito de Los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

Otros dos iban a presentarse ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, y uno más ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Falsos tratamientos médicos

Nathan Young, de 39 años, y su padre, David Young, de 71, ambos residentes de Los Ángeles, presuntamente controlaban docenas de empresas de tratamiento de adicciones que presentaron reclamaciones por más de $1,600 millones de dólares a aseguradoras privadas.

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En relación con esta operación, también fueron acusados dos residentes de Texas, Honey Phipps, de 42 años, y Cody Phipps, de 36 años.

Según la acusación, los reclutadores, conocidos como “intermediarios de personas”, se dirigían a personas sin hogar, en situación de pobreza o con problemas de drogadicción, para ofrecerles vuelos gratuitos, estancias en hoteles, apartamentos, dinero, vehículos, drogas y otros incentivos.

Cuando los pacientes llegaban, su tratamiento y sus condiciones de vida supuestamente dependían del valor de su cobertura de seguro.

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Algunos de los pacientes con planes de seguro de alto costo recibieron alojamiento de lujo, mientras que otros fueron alojados en propiedades saturadas de personas e insalubres descritas como “casas trampa”.

Los fiscales alegan que los acusados trasladaban rápidamente a los pacientes a diferentes centros de tratamiento para seguir cobrando las indemnizaciones de las aseguradoras, sin importar si el tratamiento era necesario o si realmente se les proporcionaba.

Cuando los pacientes intentaban marcharse, presuntamente eran drogados, aislados de sus familiares o impedidos físicamente de salir.

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Un quinto acusado por este caso, Nicholas Moore, de 33 años y residente de Carolina del Norte, se declaró culpable en relación con el esquema tras admitir que ayudó a presentar reclamaciones de seguros fraudulentas por un valor aproximado de $199 millones de dólares.

Tratamientos arteriales innecesarios

El Dr. Harold Tabaie, de 78 años, de Anaheim, y Hany Malek, de 61, de Tarzana, fueron acusados de fraude a Medicare por $135 millones de dólares por procedimientos médicos invasivos que algunos pacientes no necesitaban.

Tabaie y Malek presuntamente dirigían dos clínicas en Los Ángeles donde los pacientes se sometían a tratamientos arteriales innecesarios con procedimientos que utilizaban catéteres especializados para eliminar la placa de las arterias.

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Los fiscales alegan que Malek supuestamente se hizo pasar por médico y diagnosticó a pacientes con enfermedades arteriales antes de recomendarles procedimientos realizados por Tabaie.

Algunos pacientes se sometieron a estos procedimientos a pesar de no padecer ninguna enfermedad arterial.

El presunto plan se identificó después de que un análisis de datos revelara que Tabaie era un caso atípico extremo en el número de procedimientos arteriales facturados a nivel nacional.

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Los acusados también habrían ofrecido a los pacientes alimentos, tarjetas de regalo, transporte y el pago de servicios públicos para animarlos a buscar tratamiento en sus clínicas.

Fraudes en cuidados paliativos

Otros tres casos involucran más de $138 millones de dólares en reclamaciones presuntamente fraudulentas a Medicare por servicios de cuidados paliativos para pacientes que no padecían enfermedades terminales.

En un caso, Geoffrey Jiménez, de 60 años y residente de Los Ángeles, supuestamente reclutaba a personas mayores en centros comunitarios prometiéndoles servicios médicos gratuitos, sin informarles que estaban siendo inscritas en un programa de cuidados paliativos.

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Algunos beneficiarios se enteraron de que habían sido inscritos solo después de ser contactados por Medicare o por sus médicos de atención primaria.

La operación de Jiménez facturó a Medicare cerca de $9.8 millones de dólares, mientras que más de una docena de entidades de cuidados paliativos adicionales que supuestamente controlaba presentaron reclamaciones similares por más de $107 millones de dólares.

En un caso separado, el Dr. Richard Keech, de 83 años y residente de Torrance, fue acusado de certificar falsamente que los beneficiarios de Medicare padecían enfermedades terminales, lo que resultó en reclamaciones fraudulentas por más de $10 millones de dólares.

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Armani Raffi, de 59 años y residente de Van Nuys, fue acusado de un fraude de $21 millones de dólares en cuidados paliativos, esquema en el que participaron cuatro proveedores de Sherman Oaks.

Pruebas genéticas y recetas médicas

La acusación también incluye cargos contra Hassan Badday, de 48 años, de Los Ángeles, y Bobby Ayoub, de 52 años, de Huntington Beach, acusados de aceptar sobornos ilegales a cambio de autorizar pruebas genéticas médicamente innecesarias.

Badday y Ayoub presuntamente permitieron que un comercializador de laboratorio recolectara muestras de ADN de pacientes de Medicare a cambio de pagos.

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En otro caso, Christina Mareik, de 61 años y residente de Whittier, es acusada de un presunto esquema de fraude de recetas de Medi-Cal por casi $270 millones de dólares.

Thomas Steven Mladinich, de 38 años, de Newport Beach, está acusado de recibir sobornos ilegales por derivar pacientes a un centro de tratamiento de adicciones. Los fiscales alegaron que recibió entre $150,000 y $250,000 dólares en concepto de comisiones por derivación.

Dejun Wang, de 62 años, de Walnut, está acusado de vender ilegalmente muestras de medicamentos recetados, incluidos Ozempic y Mounjaro, a farmacias en el Valle de San Fernando.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que en las investigaciones participaron el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la División de Investigación Criminal del IRS, entre otras agencias.

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