Cornell designa a una exfuncionaria del Departamento de Justicia para dirigir investigación por violación

La Universidad de Cornell anunció este martes que Sally Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, dirigirá una investigación independiente sobre la respuesta de la institución a una denuncia de violación presentada por una estudiante.

El Comité Especial del Consejo Directivo de Cornell informó que Yates estará al frente de una “revisión independiente exhaustiva” para analizar cómo la universidad previene y responde al acoso sexual, la agresión sexual y otras conductas indebidas relacionadas en el campus.

La investigación se produce después de que una estudiante, identificada como Jane Doe en una demanda para proteger su identidad, denunciara haber sido agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi, una fraternidad masculina de Cornell, durante la madrugada del 20 de octubre de 2024.

La denuncia ha provocado un creciente escrutinio sobre la manera en que Cornell gestionó el caso.

La investigación revisará las políticas de Cornell

De acuerdo con el Comité Especial, la revisión encabezada por Yates examinará las políticas, prácticas y recursos de la universidad relacionados con la prevención y respuesta ante casos de agresión sexual.

El análisis incluirá la manera en que Cornell recibe e investiga las denuncias, los mecanismos de apoyo disponibles para los estudiantes y los procedimientos utilizados durante las audiencias.

También revisará las decisiones disciplinarias y sus posibles apelaciones, además del papel de la policía del campus y la respuesta que ofrece ante este tipo de denuncias.

La presidenta del Comité Especial defendió la necesidad de que la universidad examine sus propias actuaciones.

Cornell debe estar “dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que exigimos a los demás”, afirmó.

La revisión busca, de esta manera, evaluar la respuesta institucional en todo el proceso, desde la recepción de una denuncia hasta las decisiones disciplinarias y la intervención de las autoridades universitarias.

¿Quién es Sally Yates?

Yates cuenta con una extensa trayectoria en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre 2010 y 2015 se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Norte de Georgia. Posteriormente fue nombrada fiscal general adjunta por el entonces presidente Barack Obama.

Durante el primer gobierno de Donald Trump asumió temporalmente como fiscal general interina de Estados Unidos.

Sin embargo, permaneció en el cargo durante solo 10 días. Trump la destituyó después de que ordenara al Departamento de Justicia no defender ante los tribunales una orden ejecutiva que el entonces presidente había firmado pocos días antes.

La Casa Blanca acusó a Yates de haber traicionado al Departamento de Justicia.

Ahora, Cornell le ha encomendado revisar las políticas y procedimientos de la universidad relacionados con las denuncias de violencia sexual.

La estudiante denunció la agresión en 2024

La estudiante que presentó la denuncia aparece identificada como Jane Doe en la demanda para preservar su identidad.

Según la acusación, la joven fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi durante la madrugada del 20 de octubre de 2024.

Su abogado también denunció que usuarios de redes sociales han intentado revelar la identidad de la joven.

El caso ha recibido atención adicional después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, asumiera la investigación como fiscal especial.

La controversia aumentó tras conocerse detalles de una entrevista de la estudiante con la policía universitaria en noviembre de 2024.

Según documentos citados por CNN, la joven dijo entonces que podía afirmar “con seguridad al 100 %” que había sido violada.

También describió circunstancias que, según su declaración, involucraron coacción y una falta de capacidad para tomar decisiones debido a su estado de embriaguez.

Las acusaciones forman parte de un caso que continúa bajo investigación y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.

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