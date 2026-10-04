El presidente de Cornell dice que la universidad “debe hacer más” tras la denuncia de violación

El presidente de la Universidad de Cornell dijo que la institución “debe hacer más” luego de que una mujer denunciara que fue drogada y violada en grupo en una casa de fraternidad.

En un mensaje en video de 8 minutos difundido la noche del sábado, Michael Kotlikoff calificó las acusaciones de la mujer, identificada como Jane Doe, de “profundamente perturbadoras”.

El presunto ataque ha generado cuestionamientos sobre la cultura de consumo de alcohol y drogas en el campus y sobre cómo se realizaron las investigaciones, afirmó Kotlikoff.

Jane Doe tenía 20 años y era estudiante de Cornell cuando, según su relato, siete miembros de la fraternidad Chi Phi la agredieron sexualmente durante horas, tras darle alcohol y ketamina, el 19 de octubre de 2024.

Reuters: Para Kotlikoff, este es un “momento definitorio” en la historia de la universidad.

Según su relato, denunció lo ocurrido a la policía de la Universidad de Cornell dos semanas después. La policía investigó el caso, pero no se presentaron cargos.

El mes pasado, Jane Doe presentó una demanda civil contra la universidad, miembro de la prestigiosa Ivy League. En ella alega que Cornell no la protegió y que no sancionó como correspondía a los hombres implicados.

Kotlikoff dijo que Cornell “se compromete a investigar” cómo se manejó el caso. Añadió que la administración y la comunidad universitaria “deben hacer más”.

“Debemos promover una cultura en la que la agresión sexual sea inadmisible y asegurarnos de que nuestra comunidad esté empoderada y comprenda el consentimiento informado”, subrayó.

Señaló que los líderes de la universidad deben crear un entorno en el que las víctimas de agresión sexual “se sientan seguras al denunciar y sean tratadas con compasión y dignidad”.

Frustración en el campus

Para Kotlikoff, este es un “momento definitorio” en la historia de la universidad.

“Debemos liderar. Se lo debemos a Jane Doe y a las sobrevivientes de agresión sexual: hacerlo bien. Y debemos protegernos unos a otros”, dijo.

Esta semana, la BBC constató en el campus una creciente frustración por el caso.

Reuters: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo estar “profundamente preocupada” por cómo se llevó a cabo la investigación

En un foro público para que los estudiantes hablaran sobre la presunta violación en grupo, muchos dijeron a la BBC que sentían vergüenza por lo ocurrido y que la universidad le falló a Jane Doe.

“Nuestra administración tiene que cambiar, y cambiar de forma drástica, y cambiar rápido”, le dijo un estudiante a la BBC. “Algo así nunca debió pasar. Es una vergüenza”.

Kotlikoff planteó en el video que, como parte de un “trabajo más amplio”, hay que hacer un “análisis serio del papel de las fraternidades y hermandades en la vida universitaria”.

“Formar parte de un grupo nunca puede disminuir la responsabilidad individual por nuestros actos, por cómo tratamos a los demás ni por alzar la voz cuando alguien puede estar en peligro”, afirmó.

El presidente de Cornell añadió que, “en el momento oportuno”, la institución explicará cómo “usará este momento, esta conversación, esta indignación, para ayudar a liderar el esfuerzo más amplio para combatir la agresión sexual, no solo en nuestro campus, sino también fuera de él”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo estar “profundamente preocupada” por cómo se realizó la investigación y encargó a la fiscal general del estado, Letitia James, que dirija una revisión del caso.

Kotlikoff dijo que apoya esa decisión y celebró la revisión independiente que realizará un bufete de abogados sobre cómo Cornell gestionó el caso.

Jane Doe sostiene en su demanda que estaba ebria durante el presunto ataque y que no pudo dar su consentimiento.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.