Florence Pugh exige justicia tras el caso de agresión sexual en Cornell: “Estoy furiosa”

La estrella de Hollywood Florence Pugh se ha sumado a la ola de descontento que generó el caso de abuso sexual relacionado con siete estudiantes de la Universidad de Cornell, ubicada en Nueva York.

En una publicación desde su cuenta oficial de Instagram, la estrella de “Midsommar”, “Little Women” y “Dune” reprobó la postura que el plantel educativo tomó ante la denuncia que señala de manera directa a siete alumnos de drogar y abusar sexualmente de una compañera en 2024.

En su escrito, Florence Pugh se dijo enojada y preocupada por la cotidianidad con la que algunas personas recibieron el caso: “Después de leer sobre la joven que fue violada en grupo en su universidad por un amigo y otros estudiantes, me siento inquieta, enferma y ansiosa”, señaló.

De acuerdo con la famosa de 30 años, la única manera de contrarrestar este tipo de ataques es concientizar a los hombres sobre sus secuelas a largo plazo.

“Este es realmente el momento en el que necesitamos que nuestros hombres estén tan horrorizados y consternados como nosotras. Ustedes tienen que encabezar las conversaciones sobre cómo cambiar la permisividad y la complicidad que existen en torno a este comportamiento, tanto como nosotras“, sentenció la estrella de la pantalla grande.

Bajo esta premisa, cuestionó de forma directa: “¿Cómo pueden esperar que confiemos en que ‘no todos los hombres son así’ cuando, en momentos como este, muchos de ustedes guardan silencio?”.

En su reflexión pone sobre la mesa la complicidad indirecta que algunos de los alumnos mostraron al no reportar la situación a las autoridades escolares.

“Cada persona que sabía o escuchó que esto iba a suceder debería ser examinada con mucha seriedad. Son tan malvados como quienes lo planearon. Saber que una tortura tan violenta como una violación está a punto de ocurrir ‘arriba’ y NO HACER ABSOLUTAMENTE NADA AL RESPECTO es enfermizo, cobarde y cruel”, reiteró.

Para finalizar, criticó fuertemente las repercusiones que la institución otorgó a los siete involucrados en el caso: “Destruir un cuerpo y matar un alma. ¿Y los dejaron ir? ¿Lo único que hace falta es escribir rápidamente un ensayo diciendo: ‘Siento mucho haber violado a una chica mientras estaba drogada junto con mis amigos, ¿pensamos que no habría problema?’, y ya está, ¡puedes seguir adelante! Esto es inaceptable”, recalcó la artista.

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