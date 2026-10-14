Juez federal bloquea indefinidamente el veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca

Un juez federal frenó el intento del presidente Donald Trump de excluir a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca, al determinar que la medida probablemente viola las garantías constitucionales de libertad de expresión y debido proceso. El juez de distrito Timothy Kelly, designado por el propio Trump, concedió una medida cautelar que permitirá a los periodistas de los tres medios mantener su acceso al complejo presidencial mientras continúa el litigio.

En una resolución de 26 páginas publicada el martes, Kelly concluyó que la revocación de las acreditaciones de prensa pudo responder a la intención de castigar coberturas periodísticas que incomodan al mandatario, en lugar de obedecer a razones legítimas de seguridad nacional. «Es probable que la revocación por parte del presidente Trump de las acreditaciones de los demandantes sea una medida que disuada a cualquier periodista u organización de noticias razonable de publicar artículos con los que él se opone», escribió el juez.

El magistrado también consideró que las declaraciones públicas del presidente respaldan los argumentos de los medios sobre posibles represalias por su trabajo informativo. El Departamento de Justicia ya apeló la decisión. La Casa Blanca defendió la postura presidencial y sostuvo que los medios cuestionados no deberían tener acceso al Despacho Oval. «Las noticias falsas no tienen cabida en el Despacho Oval del Presidente», declaró un funcionario, quien acusó a las organizaciones de perjudicar al público estadounidense y debilitar la democracia.

BREAKING: Judge Timothy Kelly issued a preliminary injunction requiring the White House to restore press credentials for CNN, MS NOW, and POLITICO, finding that Trump's ban likely violated the First and Fifth Amendments. pic.twitter.com/uwB2fUtRXo — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 14, 2026

El juez cuestiona los argumentos de seguridad nacional

La controversia comenzó en septiembre, cuando Trump anunció que prohibiría el ingreso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico debido a su supuesta «constante difusión de NOTICIAS FALSAS». Al día siguiente, reporteros de los tres medios fueron rechazados en la Casa Blanca y el Servicio Secreto les retiró sus credenciales.

Las organizaciones presentaron una demanda el 21 de septiembre, al considerar que la administración buscaba castigarlas por publicar información crítica del presidente. También denunciaron que se les revocaron sus acreditaciones sin notificación previa ni oportunidad suficiente para defenderse. Posteriormente, la Casa Blanca envió cartas en las que acusó a los medios de incumplir normas de profesionalismo y difundir artículos que presuntamente comprometían la seguridad nacional.

Sin embargo, Kelly señaló que el gobierno no presentó pruebas suficientes de que esas preocupaciones hubieran motivado inicialmente la decisión presidencial. «En el expediente no hay prácticamente nada relacionado con la seguridad nacional y vinculado a la decisión del presidente de revocar las credenciales permanentes de los demandantes», escribió.

Theodore Boutrous, abogado de los medios, respaldó el fallo y afirmó que la prohibición vulneró derechos constitucionales y perjudicó al público. La orden judicial mantiene el acceso de los periodistas al complejo de la Casa Blanca, pero no obliga al gobierno a permitirles entrar al Despacho Oval o abordar el Air Force One.

El caso se suma a la disputa de Trump con otros medios, incluida Associated Press, cuyo acceso a determinados espacios presidenciales fue restringido por negarse a utilizar el nombre «Golfo de América». La resolución no pone fin al litigio, pero representa un revés judicial para la administración y deja abierta la discusión sobre los límites del poder presidencial frente a la prensa.

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