Juez mantiene acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca pese a veto de Trump

Un juez federal extendió hasta el lunes la protección temporal que permite a CNN, MS NOW y Politico mantener el acceso a la Casa Blanca, mientras analiza si la decisión del presidente Donald Trump de expulsar a esos medios del recinto viola la Constitución.

El juez de distrito Timothy Kelly tomó la decisión este jueves en Washington, después de escuchar durante una audiencia los argumentos de los medios y del Departamento de Justicia. El magistrado había bloqueado inicialmente la prohibición y tenía previsto que esa medida expirara al finalizar el jueves.

Ahora, la restricción permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes, mientras Kelly prepara un fallo que podría determinar el futuro de la disputa entre la administración Trump y los tres medios de comunicación. CNN, MS NOW y Politico demandaron al gobierno después de que Trump anunciara el 18 de septiembre que revocaría sus pases de acceso a la Casa Blanca.

El presidente acusó a los medios de publicar “NOTICIAS FALSAS” y afirmó que no deberían poder informar lo que calificó como “FICCIÓN y MENTIRAS” sobre su gobierno. Los medios sostienen que la medida representa una represalia por su cobertura periodística y que viola las garantías de libertad de expresión y de prensa establecidas en la Primera Enmienda.

A federal judge signaled skepticism Thursday toward the Trump administration’s defense of its ban on CNN, MS NOW and Politico reporters at the White House.



The outlets argue the restrictions violate the First Amendment. The administration cites reporting and national-security? pic.twitter.com/IRR6Rvmt66 — America Pulse News (@AmericaPulseNew) October 8, 2026

Abogados chocan por seguridad nacional y libertad de prensa

Durante la audiencia, Theodore Boutrous, abogado de los medios, pidió a Kelly mantener la protección mientras continúa el litigio. Argumentó que la Casa Blanca no ha presentado nuevas pruebas que demuestren que las publicaciones de CNN, MS NOW y Politico hayan puesto en riesgo la seguridad nacional. “Nos encontramos ante la inusual situación de que el propio presidente ha dicho que quiere coartar la libertad de expresión. Quiere obligar a obtener una mejor cobertura mediática”, afirmó Boutrous ante el juez.

Los abogados del gobierno defendieron la decisión presidencial y aseguraron que los medios incumplieron estándares de profesionalismo al publicar información que, según la administración, era clasificada o falsa. “CNN, MS NOW y Politico incurrieron en una conducta aparentemente indefendible”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik.

La defensa gubernamental citó, entre otros asuntos, reportes relacionados con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca y la participación de Trump en la reciente convención republicana de mitad de mandato. Kelly cuestionó los argumentos del gobierno y preguntó durante la audiencia si criticar a la administración puede considerarse una violación de las reglas que regulan el acceso de los periodistas.

El magistrado ya había expresado dudas sobre la prohibición durante una audiencia anterior y el 24 de septiembre determinó que probablemente violaba las garantías de debido proceso contempladas en la Quinta Enmienda. El caso tiene además un antecedente relevante: durante el primer mandato de Trump, Kelly impidió que el gobierno revocara el pase del reportero de CNN Jim Acosta a la Casa Blanca.

Ahora, el juez deberá decidir si mantiene la protección de los tres medios mientras avanza el litigio o permite que entre en vigor la prohibición impulsada por Trump.

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