Trump mantiene veto a la prensa pese a orden judicial para devolverles acceso

La disputa entre la administración de Donald Trump y varios medios de comunicación escaló este jueves después de que reporteros de CNN, MS NOW y Politico fueran nuevamente rechazados en la Casa Blanca, pese a que un juez federal había ordenado restablecer su acceso.

De acuerdo con Reuters, periodistas de los tres medios aseguraron que se les impidió ingresar al complejo presidencial pocas horas después de que el juez de distrito Timothy Kelly emitiera una orden temporal para devolver sus credenciales de prensa. La resolución tiene una vigencia inicial de 14 días mientras continúa el proceso judicial.

El juez cuestionó el argumento de seguridad

Kelly ordenó a la administración “inmediatamente devolver, reinstalar y restaurar” las credenciales de los empleados de CNN, MS NOW y Politico. El juez también consideró que los medios tenían posibilidades de demostrar que sus pases fueron retirados sin el debido proceso.

En su resolución, Kelly expresó dudas sobre el argumento utilizado por el gobierno para justificar las restricciones. Según CBS News, el juez escribió que no encontraba en el expediente previo a la demanda elementos que indicaran que la revocación de los pases estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional.

El conflicto comenzó cuando Trump anunció que prohibiría el acceso de los tres medios a la Casa Blanca, acusándolos de publicar “fake news”. Posteriormente, el Departamento de Justicia defendió la medida y argumentó que existían preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, además de cuestionar el profesionalismo de algunos periodistas.

Reporteros fueron rechazados otra vez

La situación tomó un nuevo giro este jueves. Reuters informó que periodistas de CNN, MS NOW y Politico volvieron a encontrar restricciones para entrar al complejo presidencial, a pesar de la orden judicial.

CBS News señaló que el gobierno tiene previsto apelar la decisión, mientras que Trump ya había anticipado que recurriría ante una resolución favorable a los medios.

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