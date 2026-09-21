Medios estadounidenses demandan a Trump por vetarlos en la Casa Blanca

Los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico demandarán a la administración estadounidense por negarles el acceso a la Casa Blanca, anunciaron este lunes en un comunicado conjunto. El presidente, Donald Trump, anunció el viernes que iba a prohibir el acceso de estos medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

“Hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (…) y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”, reza el comunicado. Los medios sostienen que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas “sin aviso ni proceso” porque “no está de acuerdo” con su cobertura. “Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de la interferencia del gobierno”, afirmaron.

Contra la Primera Enmienda de la Consitutición

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución, recuerdan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy el veto impuesto a estos tres medios de comunicación por considerarlos “una amenaza para nuestra seguridad nacional” y acusarlos de difundir noticias falsas. “Es algo corrupto, deliberado, generalizado, totalmente coordinado y que está fuera de control”.

“La Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre, algo que yo valoro enormemente. Está emprendiendo un ataque contra las ‘fake news’ [‘noticias falsas’, escrito en mayúsculas en el original], un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido Estados Unidos de América”, justificó el presidente estadounidense en su red Truth Social. Trump ha protagonizado varios encontronazos con periodistas, el último hace un mes. También el Pentágono puso trabas a algunos medios, pero los tribunales las anularon.

El veto impuesto pone en riesgo la cobertura audiovisual de su viaje a Nueva York para participar esta semana en la Asamblea General de la ONU, ya que CNN, una de las cadenas afectadas, era la encargada de seguir al mandatario. Las imágenes del discurso las proveerán las propias Naciones Unidas, pero de las del viaje y de las reuniones paralelas con otros mandatarios debía encargarse CNN, que no pudo enviar a su equipo debido al veto.

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