Kamala Harris sostiene que Donald Trump teme la crítica de la prensa y por ello vetó a tres medios

Kamala Harris, ex vicepresidenta de la nación, está convencida que el presidente Donald Trump teme enfrentar la crítica de la prensa ante los ojos de la ciudadania y por ello recientemente optó por vetar a tres medios informativos.

La semana pasada, mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el republicano de 80 años anunció que la cadena de televisión CNN, así como el canal MS Now y el sitio web Politico, habían quedado vetados para cubrir las actividades efectuadas en la Casa Blanca.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación”, escribió.

"The man [Trump] is afraid of the voice of the people… he's trying to stifle the ability of journalists to let the people of America know what's really going on in their government."

~ @KamalaHarris pic.twitter.com/fqjjPAqEfS — harris4potus (@kdh4potus) September 22, 2026

Durante un evento celebrado en Michigan para apoyar la campaña de Abdul El-Sayed, aspirante al Senado, Kamala Harris definió al jefe de la nación como un personaje timorato.

“Este hombre teme la voz del pueblo y que el pueblo entienda y sepa lo que está haciendo. Por eso intenta coartar la capacidad de los periodistas para informar al pueblo estadounidense de lo que realmente ocurre con su gobierno. Eso es absolutamente abominable”, expresó ante los integrantes de la prensa que asistieron para escucharla hablar frente a los ciudadanos locales.

Los tres medios afectados han demandado para que se le restituya el acceso al recinto presidencial amparándose en la Primera Enmienda bajo el argumento de que la administración federal en turno perjudica su capacidad para compartir con el público información relacionada con su desempeño, lo cual es una violación a la propia constitución.

Sin embargo, Trump insiste en asegurar que los medios vetados han manipulado información con el objetivo de afectar el trabajo de su administración, lo cual no debe continuar sucediendo.

“No creo que un tribunal deba permitir que se publiquen noticias falsas día tras día. Creo que alguien tiene derecho a impedirlo si van a escribir historias falsas constantemente”, enfatizó.

Desde hace varias semanas, Harris decidió incrementar sus descalificaciones en contra del trabajo de Trump a sabiendas de los resultados arrojados por varias encuestas donde se muestra una caída en el respaldo de la ciudadanía hacia su desempeño al frente del gobierno, esto a menos de dos meses de celebrarse las elecciones intermedias.

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