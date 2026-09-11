Kamala Harris acusa al Partido Republicano de “hacer trampa” previo a las elecciones intermedias

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, está convencida que el Partido Republicano presuntamente ha recurrido a “trampas” orientadas a garantizar su triunfo en las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre.

Durante su intervención en el podcast “¿Por qué eres así?”, el cual conduce la exfutbolista y activista Megan Rapinoe, la excandidata presidencial demócrata indicó que los conservadores pretenden dificultar el acceso al voto demócrata.

“Esta gente está haciendo trampa. Está cambiando los distritos electorales. Está intentando dificultar el voto para que la gente no vote porque tienen miedo del poder del pueblo”, expresó.

Cuestionada sobre la razón de haber vuelto a la arena política después de su derrota en las urnas frente Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca, la californiana de 61 años afirmó sólo estar respondiendo a su espíritu de luchar por que impere la justicia social.

“No sé vivir sin servir. Sinceramente, no lo sé. Simplemente no lo sé. Es algo que he aceptado. No sé cómo, simplemente no concibo una vida sin encontrar la manera de contribuir a generar un cambio.

Por eso, estoy dedicando mi tiempo completo a hacer todo lo posible para ayudar a restablecer cierto equilibrio en nuestro gobierno, que consiste, a través de las elecciones de mitad de mandato, en recuperar el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado para que podamos detener esta locura”, subrayó.

Harris aprovechó el espacio para descartar que su reaparición en varios actos públicos esté relacionada con la hipotética idea de volver a contender por la presidencia, esto al menos por el momento.

“No lo he decidido. Desde mi punto de vista, el 28 no importa si no ganamos el 26”, destacó.

En respuesta, Ally Triolo, directora de comunicaciones sobre integridad electoral del Comité Nacional Republicano, emitió un comunicado dirigido a Fox News Digital, donde hace hincapié en que los requisitos impulsados por los conservadores rumbo al próximo proceso electoral están dirigidos para poner fin a las trampas a cargo de los demócratas.

“Si Kamala Harris está molesta porque los republicanos persiguen a los inmigrantes ilegales y a los que intentan estafar para votar, uno se pregunta si está perdiendo la cabeza otra vez. La identificación de votante y la prueba de ciudadanía son de sentido común, pero los demócratas no pueden ganar elecciones sin hacer trampa”, indica parte de la misiva.

Sigue leyendo:

• Hunter Biden pone en tela de juicio la lealtad de Kamala Harris hacia su padre

• Kamala Harris critica a Joe Biden en su libro por haberse postulado para buscar reelegirse

• Kamala Harris afirma que el sistema político estadounidense está roto