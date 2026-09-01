Hunter Biden pone en tela de juicio la lealtad de Kamala Harris hacia su padre

Hunter Biden, hijo del ex presidente Joe Biden, puso en evidencia la lealtad que presuntamente la ex vicepresidenta Kamala Harris le profesaba a su padre.

El hecho de que Kamala Harris se haya convertido en la mujer más importante de la Casa Blanca sólo detrás de la primera dama Jill Biden fue gracias a que Joe Biden creyó en ella pese a los cuestionamientos del ala progresista y los sectores conservadores durante su carrera como fiscal de distrito de San Francisco, fiscal general de California y senadora.

A esto debe sumarse que, durante las primarias demócratas en busca de la candidatura presidencial en 2019, la californiana llegó a confrontar fuertemente a Biden.

A pesar de ello, el político de Pensilvania la eligió para desempeñarse como vicepresidenta y una vez en el cargo refrendó lo que varios demócratas le señalaban, una carencia de identidad ideológica clara al cambiar constantemente su postura en temas clave, como el sistema de salud público (Medicare).

Además, durante su penúltimo año como vicepresidenta en al menos tres actos públicos mostró un desconocimiento pleno sobre varios temas de eventos a los cuales asistía en representación del jefe de la nación.

No obstante, de manera casi inexplicable, cuando se esperaba que Biden le cediera la estafeta a otro demócrata para asumir la candidatura presidencial, Harris fue la elegida.

Kamala Harris sigue haciendo todo lo necesario para marcar distancia del hombre que confió en ella inicialmente como compañera de fórmula, después como vicepresidenta y al final como relevó en su candidatura presidencial. (Crédito: Richard Shotwell / AP)

Después es de dominio público lo que ocurrió, pues, aunque en su campaña logró reunir más de $1,000 millones de dólares en donativos, terminó gastando todo ese dinero, pero sin lograr los votos suficientes para vencer a Donald Trump en las urnas.

Lejos de aceptar su responsabilidad, meses después de su descalabro, la demócrata le echó en cara a su exjefe haberle cedido a destiempo la candidatura, pues bajo su perspectiva en eso radicó su derrota.

Por si esto fuera poco, en su libro “107 días”, criticó a su exjefe por haberse atrevido a buscar la reelección a sabiendas que no contaba con el respaldo suficiente de la ciudadanía.

En respuesta a todo el rechazo mostrado por Kamala Harris hacia el hombre que la llevó a la Casa Blanca, durante una entrevista concedida a Mehdi Hasan, redactor jefe de Zeteo, Hunter Biden cuestionó su presunta lealtad de la ex vicepresidenta.

“Permítanme decirlo con toda claridad. Creo que era leal a mi padre, pero no creo que fuera leal hasta el extremo”, expuso.

Empero, el controversial abogado no quiso entrar en detalles, al menos por el momento.

“Eso es algo entre ella y yo”, señaló de manera tajante.

Sigue leyendo:

• Jill Biden asegura que su esposo no le guarda rencor a Kamala Harris y continúan siendo amigos

• Kamala Harris critica a Joe Biden en su libro por haberse postulado para buscar reelegirse

• Kamala Harris asegura que Joe Biden presuntamente se rehusaba a debatir con Donald Trump