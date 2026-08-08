“El cáncer Joe Biden se ha extendido y lo debilita”, confirma su hijo Hunter

Hunter Biden, hijo de Joe Biden, dio a conocer que la salud del expresidente estadounidense se deteriora debido a la metástasis del cáncer detectada en su organismo.

Semanas después de salir de la Casa Blanca, al demócrata de 83 años le fue diagnosticado en su organismo un tipo de cáncer de próstata que rápidamente se extendió hasta sus huesos produciéndole una metástasis ósea.

Días después, se mostró optimista de que, al recibir un tratamiento en forma de píldora, su salud mejoraría, lo cual no ocurrió.

Posteriormente, en septiembre, en septiembre, se sometió una cirugía para retirarle signos de cáncer en su frente, lo cual le implicó un procedimiento quirúrgico conocido como cirugía de Mohs, el cual consiste en cortar capas delgadas hasta dejar al tejido limpio de células enfermas.

A pesar de ello, el estado de salud del exmandatario está mermando como lo reveló recientemente su hijo Hunter durante una entrevista concedida al programa “Newsnight” de la cadena de televisión británica BBC.

“El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en los huesos y en otros lugares. Es realmente triste verlo”, señaló.

Hunter Biden asegura estar sufriendo al ver cómo ha ido mermando la salud de su padre. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Conmovido por la compleja situación que enfrenta su familia al no poder hacer nada para ayudar al exmandatario, el controversial abogado de Delaware confesó sentirse triste al ver cómo su progenitor se consume soportando los dolores de su enfermedad.

“Lo único que diría sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que desearía que se quejara más, porque no está bien”, subrayó.

La más reciente aparición de Joe Biden se produjo se produjo a través de un video publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde además de hablar de la próxima publicación sus memorarías, las cuales saldrán a la venta en noviembre bajo el título “Prométeme, América”, dio a entender tener controlada a su enfermedad.

“He estado pasando mucho tiempo con mi familia. Estoy lidiando con un diagnóstico de cáncer, estoy recibiendo tratamiento y todo va muy bien”, enfatizó.

Sobre la recta final de su administración, varios republicanos culparon al equipo del expresidente por presuntamente haber ocultado que estaba enfermo y, pese a ello, haberle permitido estar en campaña con el objetivo de tratar de reelegirse.

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