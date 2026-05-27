Biden demanda para impedirle al Departamento de Justicia divulgar grabaciones sobre sus memorias

El expresidente Joe Biden demandó al Departamento de Justicia (DOJ) para evitar que permita la publicación de grabaciones y transcripciones de entrevistas concedidas para elaborar sus memorias.

La trascendencia de esos contenidos radica en que resultaron fundamentales en la investigación sobre su manejo de materiales clasificados posterior al período en que fungió como vicepresidente.

La querella fue presentada ante el Tribunal de Distrito en Washington, D.C. y señala que el DOJ está dispuesto a entregar las grabaciones de audio y las transcripciones surgidas de entrevistas concedidas por el demócrata de 83 años al escritor fantasma Mark Zwonitzer con el objetivo de elaborar el libro sobre sus memorias, el cual fue publicado en 2017 bajo el título “Prométemelo, papá: Un año de esperanza, dificultades y propósito”.

Lo controversial del tema es que el material referido sería puesto a disposición de la Fundación Heritage y del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el 15 de junio.

Haber retenido material clasificado, podría perjudicar a Joe Biden. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Sin embargo, una orden judicial podría impedir la divulgación del contenido completo de esas entrevistas.

Los abogados de Biden argumentan que, a partir de febrero y sin ninguna explicación formal, el DOJ revirtió su postura de mantener en resguardo los audios y sus respectivas transcripciones sin editar, las cuales obtuvo como parte de la investigación del fiscal especial, la cual concluyó en febrero de 2024.

Detrás de la renuencia del exmandatario a la difusión del material surgido de sus entrevistas está la posibilidad de retomar la idea de culparlo por presuntamente haber retenido y divulgado deliberadamente materiales clasificados.

Citando su derecho a la privacidad, el equipo de legal de Biden exige que los materiales no se compartan con el grupo de expertos conservador ni con los republicanos del Congreso.

“El presidente Biden, como cualquier estadounidense, tiene derecho a la privacidad en las conversaciones personales que mantiene en su domicilio. Esto es especialmente cierto en este caso, donde el Departamento obtuvo esta información a través de una investigación penal”, indica parte de la demanda.

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