Joe Biden confía en vencer al cáncer con la ayuda de un tratamiento en forma de píldora

Joe Biden, expresidente de la nación, es optimista de que, al someterse a un tratamiento en forma de píldora, podrá vencer a un avanzado cáncer en su próstata extendiéndose hacia sus huesos.

Recientemente, la oficina del demócrata Joe Biden dio a conocer que era víctima de una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis en los huesos.

Durante su participación en un evento relacionado con del Día de los Caídos, el cual se llevó a cabo en New Castle, Delaware, el político de 82 años respondió a los cuestionamientos de los medios informativos en torno a su salud.

“El pronóstico es bueno, ya saben, estamos trabajando en todo y todo avanza. Me siento bien. Todos están optimistas”, expresó.

Biden dio a conocer que está siendo tratado por un reconocido cirujano a quien, hace tres décadas, le diagnosticaron el mismo tipo de cáncer que él padece.

La primera fase de su tratamiento consiste en ingerir una pastilla durante las seis semanas y después de ello el régimen médico será más fuerte.

“La expectativa es que podremos superar esto. No está en ningún órgano, está en… mis huesos están fuertes, no ha penetrado. Así que me siento bien”, enfatizó.

Los detractores de Joe Biden sostienen que llevaba mucho tiempo ocultando su enfermedad. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

El exmandatario incluso se atrevió a mofarse del libro “Pecado Original” —el cual fue publicado recientemente— donde se menciona que su precario estado de salud orilló a sus colaboradores a considerar la posibilidad de ponerlo en silla de ruedas.

“Se nota. Soy mentalmente incompetente y no puedo caminar”, externó.

Joe Biden aprovechó para advertirle a los estadounidenses sobre el delicado momento que prevalece a nivel global y aseguró sentirse satisfecho por su trabajo realizado al frente de la Casa Blanca.

“Están sucediendo muchas cosas. Y creo que estamos en un momento realmente difícil, no solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial. Creo que estamos en uno de esos puntos de inflexión donde las decisiones que tomemos en los próximos 20 años determinarán cómo serán las cosas.

Llevo mucho tiempo hablando así y estoy muy orgulloso. Pondría mi historial como presidente contra cualquier otro presidente”, enfatizó.

