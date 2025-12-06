Biden se equivocó mientras pronuncia un discurso y “le cambió el nombre” a Estados Unidos

Mientras emitía un discurso durante la Conferencia Internacional de Líderes LGBTQ+, Joe Biden, expresidente de la nación, inexplicablemente se equivocó al citar el nombre de Estados Unidos.

Justo en el momento en que les pedía a los funcionarios electos, líderes y defensores a “continuar la lucha” por la igualdad, evidenció tener problemas de dicción o memoria al referirse al país que gobernó durante cuatro años.

“Solo tenemos que levantarnos. Siempre y cuando mantengamos la fe… y recordemos quiénes somos. ¡Somos los Estados Unidos de Amerigotit, eso es lo que somos!”, se le escuchó decir.

“We’re the United States of Amerigota.”



Desde el año pasado, cuando debatió frente a Donald Trump, la imagen de fortaleza del demócrata de 83 años se ha venido derrumbando.

Ese momento resultó muy dañino para sus aspiraciones de buscar una hipotética relección, pues durante el primer tercio de lo que debió ser un intercambio de ideas, Biden perdió totalmente el hilo de su discurso y balbuceó de forma repetida ante un desconcertado Donald Trump que no daba crédito a lo que presenciaba.

Sin embargo, a partir de mayo de este año, después de revelarse que padece una “forma agresiva” de cáncer de próstata extendiéndose hacia sus huesos, su deterioro cada vez es más evidente.

Durante su participación en la Conferencia Internacional de Líderes LGBTQ+, celebrada en Washington, D.C., el expresidente volvió a despotricar en contra de Donald Trump y, pese a su error citado, ninguna de las personas congregadas para escucharlo le faltó al respeto.

“Todos estamos consternados por el estado actual de la Unión. No es momento de rendirse. Es hora de levantarse. Levantarse y contraatacar. Levantarse. Seguir luchando. ¿Y de qué se trata esta lucha? Se trata de proteger la Constitución. Donald Trump y los republicanos MAGA intentan distorsionar y descarrilar nuestra lucha por la igualdad. Intentan convertirla en algo aterrador, algo siniestro”, expresó.

Durante el evento, Biden recibió el premio Chris Abele Impact por haber promovido los derechos de la comunidad LGBTQ+ a lo su administración.

