Joe Biden ofrece un adelanto de sus memorias y afirma tener controlado al cáncer que padece

Antes de concluir el año, Joe Biden, expresidente de la nación que libra una batalla en contra del cáncer, contempla publicar un libro donde aborda algunos de los episodios que le tocaron enfrentar durante los cuatro años en que ocupó la Casa Blanca.

En un video compartido a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el demócrata de 83 años adelantó que sus memorarías llevarán por título “Prométeme, América” y en ellas dará su versión sobre las batallas políticas que libró.

“Trata sobre los desafíos que enfrentamos como nación. Trata sobre las decisiones que tomé y por qué las tomé.

Trata sobre cómo sacar al país adelante con la COVID-19, reconstruir nuestra economía y restaurar la democracia después del ataque del 6 de enero.

Trata de poner fin a la guerra más larga de nuestra nación en Afganistán, fortalecer la OTAN y apoyar a Ucrania.

Trata de por qué decidí presentarme a la reelección y por qué decidí retirarme”, expresó.

De acuerdo con Little, Brown and Company, editorial que compró los derechos para publicar la obra del exmandatario, la fecha de su lanzamiento a la venta será el 17 de noviembre, día en que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado a través de las elecciones de mitad de mandato.

El libro de Joe Biden próximo a salir será el tercero de su autoría. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Previo a concluir su etapa en Washington, Biden prometió que, a diferencia de otros expresidentes concentrados en disfrutar de lleno de su retiro de la política, él trataría de mantenerse activo. No obstante, semanas después de salir de la Casa Blanca fue diagnosticado en su organismo un tipo de cáncer de próstata que rápidamente se le extendió hasta los huesos produciéndole una metástasis ósea.

Frente a dicho panorama, las apariciones del político de Pensilvania se han reducido, lo cual afirma no afectan su ánimo.

“He estado pasando mucho tiempo con mi familia. Estoy lidiando con un diagnóstico de cáncer, estoy recibiendo tratamiento y todo va muy bien. Espero que lean el libro y que fortalezca su fe en lo que podemos lograr”, subrayó.

Cabe señalar que, en cuestión de horas, el video de Biden acumula más de 4.7 millones de vistas.

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