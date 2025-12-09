Donald Trump reprende a otra periodista y la califica de “odiosa”

El presidente Donald Trump continúa mostrando su incomodidad ante los cuestionamientos de la prensa y, en un nuevo arrebato, reprendió a otra periodista calificándola de odiosa.

Al republicado de 79 años se le está haciendo costumbre dirigirse en una actitud poco tolerante a los representantes de los medios informativos.

Días atrás, la publicación de un artículo escrito por la periodista Katie Rogers en coautoría con Dylan Freedman, donde hicieron referencia a una disminución sobre sus viajes de trabajo al interior del país, irritó a Trump al grado de referirse a la corresponsal del diario The New York Times como “reportera de pacotilla”.

“Este ‘TRAPO’ barato es un verdadero ‘ENEMIGO DEL PUEBLO’. La escritora del artículo, Katie Rogers, encargada de escribir solo cosas malas sobre mí, es una reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”, señaló en la plataforma Truth Social.

Sin embargo, esa no fue una acción aislada, pues, semanas atrás, el jefe de la nación también se dirigió de manera peyorativa a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg, cuyo pecado fue tratar de cuestionarlo acerca de la publicación de los archivos sobre la investigación que el Departamento de Justicia realiza con respecto a Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores.

“¡Silencio! ¡Silencio, cerdita!”, se le escuchó decir.

Donald Trump lleva faltándole al respeto a por lo menos tres mujeres periodistas. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Pese a las críticas surgidas por su altanera pose, Trump nuevamente volvió a explotar, esta vez en contra de Rachel Scott, periodista de la cadena de televisión ABC News.

La mujer señalada cuestionó al presidente si le ordenaría a Pete Hegseth, secretario de Defensa, publicar el video de un segundo ataque que tuvo como objetivo los restos de una embarcación que presuntamente transportaba drogas en aguas internacionales, el 2 de septiembre.

“Déjame decirte que eres una periodista odiosa, terrible, de hecho, terrible. Y siempre te pasa lo mismo. Te dije que cualquier cosa que Pete Hegseth quiera hacer me parece bien”, le indicó.

Cabe señalar que ninguna de las periodistas ofendidas por el presidente de la nación se ha atrevido a exigirle al menos poco de respeto hacia la labor que realizan, mientras que en la Casa Blanca otros republicanos como la secretaria de prensa Karoline Leavitt elogian al magnate neoyorquino por ser franco y frontal.

“Creo que el presidente sea franco, abierto y honesto en la cara, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vimos en la administración anterior”, expresó días atrás.

