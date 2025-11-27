Donald Trump se molesta con una periodista y le falta al respeto

La publicación de un artículo escrito por la periodista Katie Rogers en coautoría con Dylan Freedman, irritó al presidente Donald Trump a tal grado que recurrió a las redes sociales para despotricar en contra del periódico The New York Times y de su corresponsal en la Casa Blanca.

Hace un par de días, el medio señalado publicó un artículo destacando como, a sus 79 años, el mandatario de la nación ha disminuido su exposición en eventos públicos y viaja mucho menos al interior de Estados Unidos con respecto a lo que hizo durante el primer año de su administración en 2017.

“Cuando está en público, ocasionalmente, su batería muestra signos de desgaste”, señala un fragmento del texto mencionado.

En respuesta, el magnate neoyorquino recurrió a la plataforma Truth Social para compartir un mensaje a través del cual no sólo descalifica al periódico, sino que describe a Katie Rogers como una persona “fea”.

“Este ‘TRAPO’ barato es un verdadero ‘ENEMIGO DEL PUEBLO’. La escritora del artículo, Katie Rogers, encargada de escribir solo cosas malas sobre mí, es una reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”, señala parte de su extensa publicación.

Lo controversial del asunto es que los insultos del mandatario republicano hacia los representantes de los medios informativos se están volviendo constantes en los 10 meses que lleva de haber retornado a la Casa Blanca.

Durante su primer mandato, ante las críticas de la prensa, Donald Trump solía tratar de ignorarlas. (Crédito: Evan Vucci / AP)

A principios de mes, en otro desafortunado arranque del presidente, se dirigió de manera peyorativa a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg, cuyo pecado fue tratar de cuestionarlo acerca de la publicación de los archivos sobre la investigación que el Departamento de Justicia realiza con respecto a Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores.

“¡Silencio! ¡Silencio, cerdita!”, se le escuchó decir a Trump.

A la lista también se debe agregar la reprimenda que se llevó Mary Bruce, corresponsal de ABC News, durante el evento en que el magnate neoyorquino recibió al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en el Despacho Oval.

A la periodista se le ocurrió preguntar sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, el cual se produjo en 2018.

En respuesta, Trump la etiquetó como “una persona terrible y una periodista terrible”.

A pesar de todos los incidentes mencionados, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, trató de maquillar los arrebatos de su jefe haciéndolo ver como un personaje “muy franco y honesto” para dirigirse ante la prensa.

“Creo que el presidente sea franco, abierto y honesto en la cara, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vimos en la administración anterior, donde tuvimos un presidente que nos mintió en la cara y luego no nos habló durante semanas, se escondió en el piso de arriba y no respondió a nuestras preguntas.

Así que creo que todos en esta sala deberían apreciar la franqueza y la franqueza que reciben del presidente Trump casi a diario”, expuso.

