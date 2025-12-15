Trump demanda por difamación a la BBC; solicita indemnización de $10,000 millones de dólares

El presidente Donald Trump presentó una demanda por difamación contra la British Broadcasting Corporation (BBC) en un tribunal federal del sur de Florida, acusando a la cadena pública británica de manipular de forma “intencional, maliciosa y engañosa” un documental que abordó su papel previo al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La acción legal incluye dos cargos: uno por difamación y otro por presunta violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida. Por cada uno de ellos, el equipo legal del presidente reclama $5,000 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos, lo que suma una indemnización total de $10,000 millones de dólares.

Según la denuncia, de 33 páginas, la BBC difundió una “representación falsa, despectiva y difamatoria” de Trump en un episodio del programa Panorama, emitido en el Reino Unido una semana antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El documental empalmó fragmentos del discurso que Trump pronunció ante sus seguidores en la Elipse, en Washington, antes de que se produjeran los disturbios en el Capitolio.

De acuerdo con los abogados del mandatario, la cadena unió dos clips del mismo discurso que fueron pronunciados con casi 55 minutos de diferencia, creando la impresión de que Trump instaba directamente a la multitud a atacar el Capitolio.

La demanda sostiene que la edición omitió deliberadamente declaraciones en las que el entonces presidente llamaba a manifestarse “pacíficamente”.

La polémica edición del discurso

El texto legal afirma que Panorama mostró a Trump diciendo: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con ustedes. Y lucharemos con todas nuestras fuerzas”, una frase que, según la demanda, nunca fue pronunciada de esa manera ni en ese contexto.

Para el presidente, la edición buscó “ponerle palabras en la boca” y presentar una narrativa que lo responsabilizara directamente de la violencia.

“Estoy demandando a la BBC por literalmente hacerme decir cosas que nunca dije”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Usaron palabras terribles y una edición engañosa”.

La querella también señala que, antes de la emisión del documental, existieron “preocupaciones internas” dentro de la BBC sobre la forma en que se editó el material, pero que estas fueron ignoradas. Dichas inquietudes habrían sido reveladas posteriormente por el periódico británico The Telegraph.

En noviembre pasado, la BBC se disculpó públicamente con Trump por lo que calificó como un “error de juicio” en la edición y prometió no volver a emitir el documental ni alojarlo en sus plataformas.

Sin embargo, rechazó ofrecer una compensación económica y sostuvo que no existe base legal para una demanda por difamación. En medio de la controversia, el director general de la cadena, Tim Davie, y la jefa de noticias, Deborah Turness, presentaron su dimisión.

Un abogado de la BBC argumentó que la emisora no actuó con “malicia real”, un requisito clave para que una figura pública prospere en una demanda por difamación en Estados Unidos.

También sostuvo que el tribunal de Florida carece de jurisdicción, ya que el documental no se emitió en territorio estadounidense. El equipo legal de Trump, no obstante, replica que Panorama estuvo disponible a través de BritBox, un servicio de streaming accesible en EE.UU.

La demanda contra la BBC se suma a una serie de acciones legales emprendidas por Trump contra grandes medios de comunicación. En los últimos meses, el presidente ha alcanzado acuerdos millonarios o presentado querellas contra cadenas y periódicos que, a su juicio, han difundido información falsa o engañosa sobre su persona.

