Donald Trump quedó expuesto con los ojos cerrados mientras participaba en una reunión de trabajo

Camarógrafos y fotógrafos captaron al presidente Donald Trump con los ojos cerrados durante gran parte de una reunión que sostuvo con los miembros de su gabinete, lo cual volvió a incrementar las dudas acerca de su fortaleza.

Horas después de que la Casa Blanca difundió algunos registros oficiales no públicos donde, presuntamente, se demuestra que el jefe de la nación ha estado trabajando hasta 12 horas diarias, para así refutar un artículo publicado por el diario The New York Times donde advierte sobre un presunto desgaste del mandatario de 79 años, surgieron algunas imágenes que volvieron a causar controversia.

Mientras algunos de los integrantes de su gabinete exponían los resultados de su trabajo realizado en los últimos días, Trump denotaba cierto grado de cansancio, el cual lo llevó mantener los ojos cerrados varios minutos mientras parecía escuchar la información presentada.

Dicha imagen fue una constante a lo largo de las intervenciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro; Lori Chavez-DeRemer, secretaria de Trabajo; Linda McMahon, secretaria de Educación; Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos; e incluso hasta cuando les correspondió el turno de hablar a Marco Rubio, secretario de Estado; y a Pete Hegseth, secretario de Defensa.

Ni las palabras del secretario de Defensa lograron sacar a Donald Trump de la profundidad de sus pensamientos. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

El punto de controversia es que a Trump le costaba mucho trabajo mantener los ojos abiertos como si una pesada debilidad lo invadiera.

Al ser cuestionada al respecto, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se concretó a señalar que el presidente sólo se concentraba lo mejor posible para escuchar lo expuesto por sus colaboradores.

“Estuvo escuchando atentamente y dirigiendo toda la maratónica reunión de gabinete de tres horas.

En todas estas reuniones históricas, el presidente y su increíble equipo destacan la exhaustiva lista de logros que han alcanzado en nombre del pueblo estadounidense para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, indicó.

Sin embargo, al menos por esta ocasión, Donald Trump incurrió en asumir a una pose similar a la que tanto le criticó a su antecesor al llamarlo “Sleepy Joe” Biden, pues aseguraba que se quedaba dormido sin importarle estar frente a las cámaras.

“¡Nadie que tenga verdadero entusiasmo y creencia en un tema se quedará dormido jamás!”, llegó a escribir Trump en 2021 con respecto a Biden.

