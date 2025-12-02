Registros de la Casa Blanca muestran que Donald Trump ha estado trabajando hasta 12 horas diarias

Con el objetivo de echar por tierra los señalamientos de que el presidente Donald Trump presuntamente está disminuyendo su ritmo de trabajo debido a problemas de salud, la Casa Blanca difundió algunos registros donde se demuestran todo lo contrario.

La semana pasada, el jefe de la nación estalló en contra de una corresponsal del diario The New York Times a quien definió como “una reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”.

La molestia del republicano de 79 años surgió a raíz de un artículo titulado “Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo”, el cual fue publicado por Katie Rogers en coautoría con Dylan Freedman.

En el texto se mencionaba que Trump ha disminuido su exposición en eventos públicos y viaja mucho menos al interior de Estados Unidos con respecto a lo que hizo durante el primer año de su administración en 2017.

“Cuando está en público, ocasionalmente, su batería muestra signos de desgaste”, señala un fragmento del texto mencionado.

En respuesta, el presidente también despotricó en contra del mencionado periódico.

“Este ‘TRAPO’ barato es un verdadero ‘ENEMIGO DEL PUEBLO’”, escribió en la plataforma Truth Social.

Donald Trump tiene varios pendientes fuera de Estados Unidos pendientes por resolver, como son los conflictos en Gaza, Ucrania y Venezuela. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Y para demostrar que, lejos de reducir su carga de trabajo, ahora incluso trabaja más, la Casa Blanca le compartió al diario New York Post algunos registros oficiales no públicos donde, presuntamente, se demuestra que Trump ha estado trabajando hasta 12 horas diarias.

De hecho, se indica que, entre el 12 y el 25 de noviembre, cuando fue publicado el artículo de Katie Rogers, el presidente trabajó cerca 50 horas a la semana en la revisión de sus políticas comerciales, en temas de inmigración, y en asuntos ligados a ponerle fin al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Cabe señalar que en la información mencionada no se toman en cuenta las llamadas telefónicas que suele realizar Trump a muy temprana hora ni tampoco el tiempo que le dedica a compartir publicaciones en la plataforma Truth Social, las cuales están relacionadas a su trabajo en la política.

En este sentido, la Casa Blanca acusó al New York Times de intentar presentar a actual mandatario de la nación como un hombre que se estaba desvaneciendo mentalmente, lo cual descarta de manera tajante.

