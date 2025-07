Estados Unidos en la mira por violaciones a libertades civiles con gobierno de Trump

Estados Unidos se unió a Kenya, Turquía, Indonesia, Serbia y El Salvador en una lista de países donde los derechos civiles están en riesgo, debido a las políticas del presidente Donald Trump.

La organización Civicus –parte de un grupo de organizaciones internacionales– asigna a los países una calificación según las condiciones de su espacio cívico y ha colocado a EE.UU. en “restringido”.

Son tres los problemas principales con el actual gobierno: el despliegue militar para sofocar las protestas, principalmente en asuntos migratorios; las crecientes restricciones impuestas a periodistas, incluidas demandas millonarias, así como contra la sociedad civil, y los ataques agresivos contra activistas pacifistas en los alrededores de Palestina.

La calificación “restringido” corresponde a los países que permiten a las personas y organizaciones de la sociedad civil ejercer sus derechos de libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, pero hay acciones que pueden calificarse como represivas.

“Las personas pueden formar asociaciones para promover una amplia gama de intereses, pero el pleno disfrute de este derecho se ve obstaculizado por el acoso, la detención o la agresión ocasional de personas consideradas críticas con quienes ostentan el poder”, dice la descripción de la calificación. “Las protestas se llevan a cabo pacíficamente, aunque las autoridades a veces deniegan el permiso alegando motivos de seguridad, y en ocasiones se emplea fuerza excesiva, que puede incluir gases lacrimógenos y balas de goma, contra manifestantes pacíficos”.

La Administración Trump está en la mira sobre las violaciones a derechos civiles y humanos, como han adelantado Amnistía Internacional, Human Right Watch y Human Right First, lo cual incluso ha desatado algunas demandas en contra del actual gobierno.

Mandeep Tiwana, secretario general de Civicus, expuso que EE.UU. parece dirigirse al “autoritarismo”.

“Estados Unidos parece hundirse cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo. Las protestas pacíficas se enfrentan con la fuerza militar, los críticos son tratados como criminales, los periodistas son objeto de persecución y el apoyo a la sociedad civil y la cooperación internacional se ha visto reducido”, expuso.

En el caso de los medios de comunicación, la calificación a EE.UU. lo coloca como una nación que permite la difusión de información, pero impulsa regulación estricta y presión política a los propietarios de los medios.

“Seis meses después del segundo mandato de Donald Trump, un extraño ataque a las libertades fundamentales y las garantías constitucionales se ha convertido en la nueva normalidad”, se indicó.

Tiwana destacó el nivel de militarización en Los Ángeles, California, y cómo eso sienta un precedente.

“Este nivel de militarización sienta un precedente peligroso. Es una línea que los líderes elegidos democráticamente no deben cruzar”, expuso.

Inés Pousadela, investigadora principal y coautora del informe, señala que las organizaciones aliadas ayudan a documentar las actividades cívicas en el mundo.

El informe también subraya cómo la democracia está siendo socavada por los oligarcas de los medios de comunicación y la tecnología, cuyo poder se basa en economías caracterizadas por una desigualdad y precariedad extremas.

Se indica que activistas sobre medio ambiente, defensores de los derechos indígenas y defensores de la democracia se encuentran entre quienes enfrentan la represión más severa, mientras que los grupos excluidos, como las mujeres, las personas LGBQTI+ y los migrantes, están viendo sus derechos vulnerados.

Administración Trump socava derechos humanos

La organización Human Rights Watch mantiene vigilancia sobre las violaciones a los derechos con la Administración Trump y adelantó que el segundo mandato del republicano “ya ha socavado los derechos humanos en el país y en todo el mundo”.

“Desde los derechos de las mujeres y la libertad reproductiva hasta los derechos de los inmigrantes, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y los riesgos para el progreso ambiental, las personas están experimentando una disminución de sus derechos y aún queda mucho en juego”, indica la organización. “La actual Administración Trump ha redoblado la apuesta en su historial de abusos de derechos durante su primer mandato, su apoyo a los partidarios y la ideología de la supremacía blanca, las políticas antidemocráticas y antiderechos extremas promulgadas, las redadas masivas, la detención y la deportación de miles de inmigrantes, incluidos algunos ciudadanos, y la eliminación de la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno, además del uso del gobierno como arma contra los oponentes políticos”.

Human Rigths First y una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes tuvo una audiencia pública en Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que examinó las violaciones generalizadas y crecientes de los derechos humanos y del derecho de los refugiados cometidas por la Administración Trump.

El grupo incluye Al Otro Lado, Americans for Immigrant Justice, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (Proyecto Florence), la Alianza Puente Haitiano (HBA), el Instituto Hope Border, el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, RAICES y Refugees International.