Fauci invoca la Quinta Enmienda más de 100 veces; Senado buscaría actuar en su contra

La decisión del doctor Anthony Fauci de acogerse en más de 100 ocasiones a la Quinta Enmienda durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos abrió un nuevo frente de batalla entre republicanos y demócratas, además de un debate constitucional sobre los límites del derecho a no declarar ante el Congreso.

El conflicto surgió después de que el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, el republicano Rand Paul, anunciara que impulsará una votación para remitir el caso al Departamento de Justicia, al considerar que Fauci no tenía fundamentos legales para negarse a responder las preguntas de los legisladores.

The Associated Press destacó que el caso podría sentar un precedente sobre el alcance de la Quinta Enmienda cuando un testigo ya recibió un indulto presidencial.

Republicanos cuestionan el alcance del indulto

El argumento de los republicanos es que el indulto concedido por el expresidente Joe Biden protegía a Fauci de posibles procesos federales relacionados con su gestión durante la pandemia de COVID-19. Por ello, consideran que ya no existía un riesgo de autoincriminación que justificara invocar la Quinta Enmienda.

Antes de comparecer, Fauci sostuvo que Rand Paul mantiene una “obsesión evidente por exigir mi enjuiciamiento” y aseguró que la audiencia buscaba obtener cualquier declaración que pudiera ser utilizada en su contra.

Expertos ven riesgos legales para Fauci

Especialistas en derecho constitucional consultados por la agencia antes mencionada discrepan de la postura republicana y sostienen que Fauci sí tenía motivos para guardar silencio.

“Creo que el hecho de que se acogiera a la Quinta Enmienda tiene sentido porque fue llevado a una situación en la que todo el país entendía que Rand Paul estaba intentando incriminarlo penalmente”, afirmó Michael Gerhardt, profesor de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte.

Por su parte, el abogado Ross Garber señaló que el indulto no necesariamente elimina todos los riesgos jurídicos, ya que Fauci podría enfrentar investigaciones por declaraciones falsas o incluso procesos estatales.

El caso también ocurre en medio de los cuestionamientos de la administración de Donald Trump sobre la validez de algunos indultos otorgados por Biden, lo que añade una nueva capa de incertidumbre jurídica.

Mientras tanto, el Comité encabezado por Rand Paul se prepara para votar si remite el expediente al Departamento de Justicia, una decisión que podría abrir un nuevo capítulo en uno de los enfrentamientos políticos más prolongados surgidos tras la pandemia.

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