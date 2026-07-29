Fauci invoca la Quinta Enmienda y evita responder en audiencia del Senado sobre COVID-19

El exfuncionario de salud Anthony Fauci volvió al centro del debate político al acogerse a la Quinta Enmienda durante una audiencia del Senado, donde legisladores republicanos buscaban interrogarlo sobre su actuación durante la pandemia de COVID-19 y las investigaciones relacionadas con el origen del coronavirus.

La comparecencia fue convocada por el senador republicano Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, quien desde hace años sostiene que Fauci incurrió en irregularidades al referirse al financiamiento de investigaciones sobre coronavirus en China. El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) ha rechazado reiteradamente esas acusaciones. Fauci decidió no responder preguntas siguiendo la recomendación de su defensa legal.

Fauci acusa una persecución política

En su mensaje inicial, Fauci aseguró que el senador Rand Paul mantiene una “obsesión” con procesarlo judicialmente y afirmó que la audiencia buscaba provocar una declaración que pudiera utilizarse en su contra.

“Aunque me duele hacerlo, por consejo de mis abogados invocaré mi derecho bajo la Quinta Enmienda”, expresó el médico durante la sesión.

Reuters reveló que Rand Paul reiteró sus señalamientos sobre presuntas contradicciones en torno a investigaciones de “ganancia de función” y difundió previamente más de mil páginas del diario personal de Fauci, documentos que, según el senador, muestran diferencias entre sus apuntes privados y sus declaraciones públicas.

Persisten las diferencias sobre el origen del virus

La audiencia reavivó el debate sobre el origen de la COVID-19. Mientras algunos legisladores republicanos continúan impulsando la hipótesis de una fuga de laboratorio, diversas agencias de inteligencia estadounidenses mantienen posiciones divididas y la comunidad científica sigue considerando que no existe un consenso definitivo sobre cómo comenzó la pandemia.

Más de 150 científicos también firmaron una carta pública en respaldo a Fauci, al sostener que no existen pruebas creíbles que respalden las acusaciones en su contra y calificaron las investigaciones como una persecución política.

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