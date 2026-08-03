Trump evalúa destituir a Jeanine Pirro tras fracasar caso por presunto vandalismo en el Estanque Reflectante

Donald Trump estaría planeando destituir a la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, luego de que su oficina retirara los cargos contra el exolímpico David Hearn por el supuesto vandalismo al Estanque Reflectante ubicado frente al Monumento a Lincoln, un caso que terminó por contradecir públicamente la versión sostenida por la propia administración sobre el origen de los daños.

De acuerdo con CNN, el mandatario se encuentra “furioso” con la decisión de la Fiscalía y considera “altamente probable” remover a Pirro del cargo. Un alto funcionario de la administración afirmó que el mandatario desconocía que la fiscal presentaría un escrito para desistirse del proceso penal y que la decisión lo tomó por sorpresa.

El viernes pasado, la oficina de Pirro solicitó al tribunal desestimar el caso contra Hearn después de recibir nueva documentación del Departamento del Interior que concluyó que el deterioro del revestimiento del estanque obedecía a una instalación deficiente realizada por la empresa contratista Atlantic Industrial Coatings y no a actos de vandalismo. El documento judicial también señala que la obra fue ejecutada con rapidez para concluir antes de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el pasado 4 de julio.

When asked about U.S. Attorney Jeanine Pirro's decision to dismiss charges against former U.S. Olympic canoeist David Hearn, who was accused of vandalizing the Lincoln Memorial Reflecting Pool, Trump told reporters on Monday, “Jeanine Pirro made a mistake. It was vandalism.”? pic.twitter.com/5UCto8oBN8 — CBS News (@CBSNews) August 3, 2026

La decisión representó un giro de 180 grados respecto de la postura que la propia Fiscalía había sostenido semanas antes. En julio, Pirro anunció una acusación formal contra Hearn por destrucción de propiedad federal, delito que podía acarrearle hasta 10 años de prisión. Entonces aseguró que existían “pruebas contundentes” y afirmó que el exdeportista había arrancado deliberadamente parte del revestimiento del estanque.

Hearn, exintegrante del equipo olímpico de canotaje, siempre negó las acusaciones. Explicó que únicamente tocó un fragmento del material que ya se encontraba desprendido mientras recorría el lugar en bicicleta y sostuvo que nunca arrancó ni destruyó parte alguna de la estructura. Tras la revisión de las evidencias, el Departamento de Justicia concluyó que la causa principal del deterioro era la mala ejecución de la renovación.

La rectificación judicial chocó frontalmente con el discurso del presidente, quien durante semanas atribuyó el deterioro del estanque a actos de vandalismo y exigió sanciones ejemplares para los responsables. El sábado, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que criticó abiertamente a la fiscal.

“No estoy de acuerdo en absoluto con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo que respecta al estanque. ¿En qué estaba pensando? Puede que hubiera alguna dificultad con los contratistas, pero los daños principales los causaron los vándalos”, escribió.

Este lunes, durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario evitó confirmar si despedirá a Pirro, aunque volvió a cuestionar su actuación.

“Francamente, creo que se bloqueó, porque el juez fue realmente implacable. En lugar de arremeter contra los responsables de los hechos, el juez arremetió contra ella y contra su Departamento, y supongo que ella no aguantó la presión”, declaró. Además, aseguró que el Estanque Reflectante “será reparado y reabierto en el plazo de dos semanas”.

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