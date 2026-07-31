Retiran causa penal en contra del exatleta olímpico acusado de dañar el estanque reflectante

Mediante un documento judicial presentado por Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia desestimó la causa penal que intentó fincar en contra de David Hearn, exatleta olímpico de canotaje acusado de presuntamente haber dañado el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Con el objetivo de conmemorar 250 años de la independencia estadounidense, el presidente Donald Trump ordenó restaurar el emblemático sitio ubicado en Washington, proyecto al cual se le destinaron $14.8 millones de dólares.

Sin embargo, el 20 de junio —días después de concluida la obra— se reportó cómo, inexplicablemente, el agua del Estanque Reflectante adquirió una coloración verdosa y comenzó a aparecer una gran cantidad de algas.

Dicha anomalía despertó la sospecha de que se le había vertido al agua algún tipo de sustancia química y el jefe de la nación exigió investigar minuciosamente para aclarar lo ocurrido.

Posteriormente, las autoridades de Washington anunciaron la detención de un grupo de sospechosos ligados a lo que se denominó acto de vandalismo. Entre los detenidos encabezó la lista David Hearn, expiragüista de 67 años, acusado del delito grave de destrucción de propiedad.

Así lucía el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln días después haber sido restaurado.(Crédito: Rahmat Gul / AP)

No obstante, a través de un documento judicial, los fiscales reconocieron que el daño había sido causado por una “instalación equivocada por parte del contratista” encargado de la remodelación del estanque enfatizando que los tiempos de entrega de la obra se le desfasaron y la prisa por entregarla terminada lo llevaron a cometer graves errores.

“No fue sino hasta después de la presentación de la acusación formal [contra Hearn] que el [Departamento del Interior] proporcionó documentos adicionales a la [Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia] que indicaban que los daños al estanque reflectante del Monumento a Lincoln en junio de 2026 fueron consecuencia de una instalación defectuosa por parte del contratista Atlantic Industrial Coatings y de la prisa por completar el proyecto antes de los actos relacionados con la celebración de America 250 durante las semanas cercanas al Día de la Independencia de 2026”, detalló la oficina de Pirro.

Mediante otra misiva, los abogados de Hearn exigen que el gobierno le ofrezca a su cliente una disculpa pública para limpiar su imagen.

“El caso del Gobierno de Trump contra David Hearn nunca debió presentarse. Su desestimación no borra el abuso de poder del Gobierno al arrestar y acusar a un patriota estadounidense que no hizo nada malo. El enfoque del Gobierno fue ‘preparados, disparen, apunten’. El Gobierno le debe una disculpa a Hearn”, subraya el texto.

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