David Hearn, tres veces atleta olímpico, pasaría hasta una década privado de su libertad después de ser acusado formalmente de dañar el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Con el objetivo de conmemorar 250 años de la independencia estadounidense, el presidente Donald Trump ordenó restaurar el emblemático sitio ubicado en Washington, proyecto al cual se le destinaron $14.8 millones de dólares.

Sin embargo, algo inusual surgió días después de concluida la obra, pues el agua del Estanque Reflectante adquirió una coloración verdosa y comenzó a aparecer una gran cantidad de algas.

La anomalía despertó la sospecha de que se le había vertido al agua algún tipo de sustancia química y el jefe de la nación exigió investigar minuciosamente para aclarar lo ocurrido.

En cuestión de horas, las autoridades de Washington anunciaron la detención de un grupo de sospechosos ligados a lo que se denominó acto de vandalismo. Entre los detenidos encabezó la lista David Hearn, ex piragüista olímpico de 67 años.

“Arrancó un trozo del sellador recién instalado en el fondo del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Se trató de un acto deliberado para dañar el Estanque Reflectante del National Mall, que los miembros del Servicio de Parques Nacionales se han esforzado mucho por restaurar y del que han sido testigos”, expuso en conferencia Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia al acusarlo formalmente.

David Hearn representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000. (Crédito: Koji Sasahara / AP)

Acusado del delito grave de destrucción de propiedad, el ex atleta olímpico enfrenta una severa penalidad, la cual no está dispuesto a aceptar, pues asegura ser objeto de una simulación creada para desviar la atención sobre otros problemas pendiente por resolver en la Casa Blanca.

“Esta acusación refleja el intento del gobierno de eludir su responsabilidad por sus propios fracasos.

Los estadounidenses deberían estar profundamente preocupados por el abuso de poder gubernamental contra un ciudadano común, basado en una narrativa inventada. El sistema judicial existe para determinar los hechos, no para brindar cobertura política”, señalaron Norm Eisen y Mary Dohrmann, abogados de David Hearn.

Cabe señalar que otros seis casos ligados a vandalismo están siendo analizados por la fiscal Jeanine Pirro, pero se anticipó que a ninguno de los sospechosos se les fincarán penas tan severas como a David Hearn.

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