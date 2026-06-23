El senador Thom Tillis sale en defensa de quienes vandalizaron el estanque reflectante de Washington

Thom Tillis, senador por Carolina del Norte, se solidarizó con los presuntos responsables de vandalizar el estanque reflectante ubicado en el Monumento a Lincoln, ubicado en Washington.

El demócrata originario de Nueva York arremetió en contra de Jeanine Pirro, fiscal federal, por marcar los lineamientos para procesar a los acusados de vandalizar un área de 2,030 pies de largo por 167 pies de ancho donde se concentran aproximadamente 4.5 millones de galones de agua.

El presidente Donald Trump ordenó llevar a cabo una restauración del sitio, la cual implicó una inversión de $14.8 millones de dólares.

Sin embargo, hace apenas unos días, la capa de pintura aplicada en el fondo comenzó a desprenderse y, además, comenzaron a aparecer de manera acelerada algas.

El hecho implicó montar un operativo de vigilancia a cargo de las autoridades y, en poco tiempo, se procedió a arrestar a un grupo de presuntos implicados en la destructiva operación, entre ellos David Hearn, tres veces atleta olímpico.

“Se trata de delitos muy graves relacionados con la destrucción de monumentos nacionales. ¡Años de cárcel!”, escribió el presidente Donald Trump en la plataforma Truth Social, el sábado por la mañana.

Así lucía de contaminado el estanque reflectante de Washington durante el fin de semana. (Crédito: Rahmat Gul / AP)

Las palabras del republicano de 80 años fueron literalmente una orden para la fiscal Pirro quien, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, anticipó dejar caer todo el peso de la justicia sobre los presuntos responsables de la acción vandálica.

“Cualquier persona que haya estado en posición de vandalizar o intentar vandalizar el estanque reflectante se enfrentará al sistema de justicia penal de Washington D.C. Estos casos serán procesados con todo el rigor de la ley.

Embellecer Washington D.C. es una prioridad, y si dañas, vandalizas o haces cualquier cosa que afecte algo como el estanque reflectante, puedes ser procesado”, advirtió.

En respuesta, el demócrata Tillis hizo referencia a lo ocurrido con las personas que en enero de 2021 ingresaron por la fuerza al Capitolio para impedir que se ratificara a Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales.

En se momento, la horda agredió a varios elementos de la policía que trataban de cerrarles el paso y eso provocó su arresto.

No obstante, Trump optó por indultarlos cuando regresó a la Casa Blanca, acción que Thom Tillis decidió tomarla como referencia exigiendo la liberación de los detenidos por presuntamente vandalizar el estanque reflectante.

“No sé qué te parece peor, ¿destrozar una piscina o agredir a un policía? Ahora tenemos a alguien que, digamos, usó una navaja para romper el revestimiento de una piscina, ¿lo vas a condenar a 10 años de cárcel?

¿Y ustedes han dejado en libertad a personas que admitieron haber agredido a un agente de policía y creen que puedo tomar en serio a esa persona? ¡De ninguna manera!”, puntualizó el demócrata.

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