Republicanos destraban nominación de Todd Blanche como fiscal general de Trump

La nominación de Todd Blanche para convertirse en fiscal general de Estados Unidos volvió a tomar impulso este lunes, después de que los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis retiraran el bloqueo que mantenían en el Comité Judicial del Senado.

El cambio de postura se produjo luego de que Blanche, actual fiscal general interino, canceló un controvertido fondo de $1,776 millones de dólares impulsado por la administración del presidente Donald Trump, una iniciativa que había generado preocupación entre ambos legisladores por el uso que podría darse a esos recursos.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento al señor Blanche y a su equipo por colaborar con nosotros en este asunto, y esperamos votar pronto para impulsar su nominación desde el Comité Judicial del Senado”, señalaron Cornyn y Tillis en un comunicado conjunto.

From the outset, @SenThomTillis and I were clear that we needed a written document addressing our concerns on the IRS audit agreement and the anti-weaponization fund that included language constraining the scope of the audit protection by limiting it to the parties of the? — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) August 3, 2026

Con ese acuerdo, la candidatura del exabogado personal de Trump podrá avanzar en el Comité Judicial y, posteriormente, ser sometida a votación en el pleno del Senado, donde los demócratas ya adelantaron que se opondrán a su confirmación.

“Nos complace que el Departamento de Justicia haya emitido una orden formal para cancelar el fondo contra el uso indebido de la agencia”, afirmaron Cornyn y Tillis, quienes insistieron desde el inicio en que necesitaban garantías jurídicas y no solo declaraciones públicas de la Casa Blanca.

La controversia se originó en un acuerdo extrajudicial alcanzado entre Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), mediante el cual se contemplaba la creación del fondo para atender reclamaciones de personas que consideraran haber sido objeto de investigaciones o acciones gubernamentales injustificadas durante la Administración de Joe Biden.

My team and I have met with committee members and Senators over the past several weeks and addressed any concerns or outstanding questions. We have enjoyed good faith discussions, and as a result issue the following order and update with regard to the May IRS settlement. The? pic.twitter.com/U6hs15kw2D — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 3, 2026

El mecanismo despertó críticas debido a su posible alcance. Sus detractores advirtieron que podría abrir la puerta a pagos para simpatizantes del presidente, incluidos algunos involucrados en procesos derivados del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, bajo el argumento de que habían sido víctimas de una “instrumentalización” política del Gobierno federal.

Blanche fue confirmado en marzo de 2025 como fiscal general adjunto con una votación de 52 votos a favor y 46 en contra. Antes de incorporarse al Gobierno, integró el equipo legal de Trump y participó en su defensa durante el juicio penal de Nueva York relacionado con pagos para silenciar acusaciones durante la campaña electoral de 2016.

Con el retiro del fondo y la modificación de las disposiciones sobre auditorías, la Casa Blanca logró desactivar un obstáculo que amenazaba con prolongar la disputa hasta después del receso legislativo.

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