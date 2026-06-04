Trump nominará a Todd Blanche como fiscal general tras polémicas decisiones

El presidente Donald Trump anunció que nominará oficialmente a Todd Blanche para ocupar de forma permanente el cargo de fiscal general de Estados Unidos, consolidando así el ascenso de uno de sus colaboradores más cercanos dentro del Departamento de Justicia (DOJ).

El anuncio fue realizado durante un acto privado celebrado en la Casa Blanca y posteriormente difundido en redes sociales por Dan Scavino, subjefe de gabinete presidencial. En un video grabado en el Jardín de las Rosas, Trump confirmó que enviará la nominación al Senado y expresó su confianza en que el proceso de confirmación avance rápidamente.

“Él es el fiscal general interino. Mañana daré instrucciones para que sea nombrado fiscal general permanente”, afirmó Trump.

De abogado personal a jefe del DOJ

La designación representa un nuevo capítulo en la carrera de Blanche, quien se desempeñó como abogado personal de Trump antes de incorporarse a su administración.

El funcionario asumió como fiscal general interino en abril, tras la salida de Pam Bondi, quien había encabezado el Departamento de Justicia durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.

Antes de llegar al gobierno, Blanche participó en la defensa legal del mandatario en el caso relacionado con pagos para silenciar a una actriz durante la campaña presidencial de 2016, proceso que derivó en una condena contra Trump por 34 delitos graves, cargos que el presidente continúa rechazando.

Investigaciones y controversias

Durante su breve gestión al frente del DOJ, Blanche ha impulsado investigaciones de alto perfil que han generado fuertes críticas entre demócratas y organizaciones defensoras de la independencia judicial.

Entre los casos más mediáticos destaca la acusación contra el exdirector del FBI, James Comey, derivada de una publicación en redes sociales que la administración Trump interpretó como una amenaza contra el presidente. Comey ha negado esa versión.

Asimismo, Blanche respaldó la creación de un polémico fondo de compensación de $1,800 millones destinado a personas que aseguran haber sido víctimas de la supuesta “militarización” del gobierno federal. La propuesta encontró resistencia tanto entre republicanos como entre demócratas y finalmente fue retirada por la Casa Blanca.

El reto ahora está en el Senado

La nominación deberá ser evaluada por el Senado, donde los legisladores analizarán tanto la trayectoria profesional de Blanche como las decisiones adoptadas durante su periodo como fiscal general interino.

Si obtiene la confirmación, Blanche se convertirá en una de las figuras más relevantes de la administración Trump y en el responsable de conducir las principales investigaciones federales durante los próximos años.

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